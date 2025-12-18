Telde reabre la playa de Melenara y mantiene cerradas el resto de zonas de baño

La playa de Melenara volvió a abrir este miércoles al baño tras recibir el visto bueno de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. La reapertura se produjo a partir del mediodía, una vez confirmados los resultados favorables de los análisis sanitarios del agua.

La decisión llega después de la inspección realizada este miércoles, dentro del seguimiento del litoral de Telde tras los episodios de contaminación por restos orgánicos detectados en varias playas del municipio. Estos vertidos se relacionan con la muerte de peces en las jaulas marinas situadas frente a la costa.

Mientras tanto, el resto de zonas de baño afectadas —Salinetas, Aguadulce y Ojos de Garza— permanecen cerradas de forma preventiva. Salud Pública continuará con nuevas inspecciones y tomas de muestras antes de emitir recomendaciones sobre su posible reapertura.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, calificó la reapertura de Melenara como “una buena noticia”, aunque subrayó que el proceso se está abordando con cautela. “Cada apertura se hace con rigor técnico y con informes en la mano. No vamos a asumir riesgos”, señaló el regidor, que insistió en que la recuperación del litoral debe hacerse paso a paso.

Peña recordó además que la reapertura de la playa no pone fin a la investigación abierta para esclarecer el origen de la contaminación. “Seguimos pidiendo explicaciones y reclamando responsabilidades. El objetivo es garantizar playas seguras hoy y proteger el litoral de Telde en el futuro”, afirmó.