Los últimos rezagados apuran sus compras de lotería en Gran Canaria

Cuando apenas quedan tres días para la celebración del día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, las colas se agolpan en las administraciones premiadas otros años con los últimos rezagados buscando números especiales y mágicos, alguno que se ha escapado e, incluso, hay quien espera para comprar su primer boleto. En el centro comercial El Mirador, una veintena de personas formaban una fila en la Administración N.º 54 de Las Palmas de Gran Canaria, en la frontera con Telde, donde Delia Almeida atendía como buenamente podía.

"Las ventas este año está yendo muy bien, llevamos un mes con estas colas y creo que está mejor que el año pasado. Cada año va en aumento", cuenta Almeida en un pequeño hueco que se permite en la atención al público. Conocida en su momento como La Doña Manolita de Canarias al repartir unos 160 millones de euros de el Gordo de la Lotería de Navidad en 2021, esta administración también ha sido agraciada con el Euromillón en 2017, con un único acertante que se llevó 190 millones de euros.

En la cola, Yaneth reconoce que se ha acercado a esta administración ante la cantidad de números premiados que exhibe en su mostrador. De Fuerteventura, pasará fin de año en Gran Canaria y aprovechando las compras navideñas que realizaba en el centro comercial, se acercó a obtener un número "a ver si cae algo". Yaneth reconoce que no es el primer boleto que adquiere para jugar el próximo día 22 de diciembre, pero no le importa esperar en la cola y conseguir uno nuevo. "He hecho colas más largas en Madrid", dice, riendo.

Paciencia

Francisco no tuvo tanta paciencia. De los últimos en la fila, iba a comprar los primeros décimos de lotería para él y unos amigos. "No es porque haya tocado aquí ni nada", aclara; simplemente eligió esta administración porque decidió acercarse mientras estaba en el centro comercial haciendo otras compras. Al cabo de unos minutos, al ver que no avanzaba de su posición a la par que la cola se agrandaba, decidió marcharse y ya se encargaría otro día de adquirir los números.

Colas en la administración de lotería del centro comercial El Mirador. / José Pérez Curbelo

Desde El Calero (Telde), Noelia quería probar suerte una vez más y añadir otro décimo a los que ya ha adquirido estas fechas. "Veníamos a hacer unas compras y justamente nos faltaba el número 2 de terminación, que además es un número que nos gusta y, como sabemos que aquí ha caído algún premio, aprovechamos", relata Noelia, para quien en ese momento la fila no era tan grande como la que se puede formar por la tarde o en días más próximos al 22 de diciembre. "A todos nos gustaría tener un poco de ayuda económica que, en los tiempos que corren, es necesario", añade.

Por su parte, Suso buscaba el número 5. "Me cogió de paso comprando reyes. Ya tenía números, pero lo ví ahora y lo aprovecho de camino, a ver si hay suerte y toca algo, aunque sea para tapar algún agujero", explica.

Los últimos números

En la también agraciada administración El Caminito de Teror, se percibe una gran afluencia de compradores durante los últimos días, algo que ocurre cada año. "Hay gente que viene incluso a última hora pendiente de que yo saque el último número", asegura Ruymán Verona, dueño del establecimiento. En esas circunstancias, añade, anuncia el último número y cuenta a las personas que aguardan en la fila para repartir una cantidad equitativa a quienes tienen la ilusión de hacerse con ese boleto especial.

Según Verona, "practicamente desde las Fiestas del Pino" ya se ha percibido mayor intensidad en las ventas. De hecho, considera que está superando la campaña pasada: "Estamos primeros de la provincia de Las Palmas, segundo de Canarias y 17 en España. Estamos bien posicionados", señala. Como ejemplo, expone que el 7 y el 5 han sido los primeros en agotarse y pronostica que el 8 será el siguiente. "Después, las más solicitadas son el 69, 15 y 13, que ya de eso no hay prácticamente nada", agrega Verona. Además, anununcia que pondrán a la venta "un número mágico y especial seguramente a partir de este viernes, en la última recta final".

Colas en la administración de lotería Caminito de Teror. / LP/DLP.

En el establecimiento, Verona apunta que "se crea un buen ambiente", porque los propios trabajadores tratan de alegrar el reparto "con energía e ilusión" y, también, distribuyen algún dulce o polvorones para que a los clientes se les haga más amena la espera. Esta campaña Caminito de Teror ha puesto a la venta un sobre sorpresa con la Virgen del Pino, "que ha sido una demanda fuerte estos días". indica Verona, "y también hemos sacado un número en el que le hicimos un homenaje a Tejeda por lo de Ferrero Rocher".

Este establecimiento también ha reparido el Gordo de Navidad, en 2023, "que lo dimos con la Virgen del Pino, el 08", ensalza Verona y, además, "uno de los quintos premios que se dio fue a última hora". Pero el año pasado no se quedó de vacio, también regó suerte con " tercero, cuarto y quinto", remarca Verona. Una de las cosas que más caracteriza a este punto de venta es que las personas, al comprar sus décimos, pasan el papelito por el cencerro de Manolito, mascota con bigote del establecimiento. Se trata de un campano de una quesería del municipio de Valleseco, que se salvó de la época de los incendios.

"A uno se le pone los pelos de punta cuando ve que la gente tiene esa fe y esa ilusión de que le de un toquito de suerte y pagar cositas o tapar agujeros", recalca Verona. En este sentido, hace hincapié en el orgullo y la satisfacción que siente de que "un punto de venta tan pequeño, en Teror, haya tenido tanta repercusión y que nos llamen de todas partes de España para enviarles números" y "no solo para la administración, sino para todo el municipio de Teror como destino turístico de la suerte", concluye.