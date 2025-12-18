El Cabildo de Gran Canaria destina 870.000 euros para mejorar la accesibilidad de 112 casas de familias vulnerables

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha concedido un total de 112 ayudas para que las familias en situación de vulnerabilidad puedan reestructurar sus hogares eliminando las barreras arquitectónicas y mejorando su accesibilidad. La cuantía total de la subvención es de 870.000 euros, un 31% más de los 600.000 euros inicialmente previstos.

Las ayudas, que serán otorgadas a las familias a través de los ayuntamientos, permitirán que 112 familias de 19 municipios de la Isla puedan ganar seguridad y autonomía en su día a día gracias a la reestructuración de sus hogares. Las ayudas se dan por medio de los ayuntamientos que están conveniados, 19 de los 21 de la isla. En los municipios que no están conveniados las obras las ejecuta directamente el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria.

"Se trata de una medida con un claro impacto social, que sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas y contribuye a construir una isla más accesible, justa e inclusiva", explicó el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Vivienda del Cabildo, Augusto Hidalgo.

Esta línea de subvenciones se enmarca en la estrategia de ayudas que ya ha llevado a cabo el Consorcio de Viviendas en los últimos años para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas en los hogares con menos recursos de la Isla.

Rampas y salvaescaleras

Entre las actuaciones que se financian a través de estas subvenciones se encuentran la creación de rampas, la instalación de salvaescaleras u otros dispositivos de accesibilidad en las entradas a las viviendas. En el interior del hogar, se subvencionará la adecuación de los cuartos de baño, instalación de suelos antideslizantes, de apoyos y pasamanos y mejora de la anchura de las puertas.

Obras de accesibilidad en una vivienda, que financia el Cabildo de Gran Canaria. / LP/DLP.

También se ha incluido en estas ayudas las mejoras de las barreras en la comunicación que puedan sufrir estas personas a causa de su discapacidad, por lo que se subvenciona la instalación de dispositivos electrónicos de comunicación, videoporteros, timbres con elementos luminosos, elementos de señalización, así como otras ayudas técnicas para el hogar de tipo vibratorio, lumínico o auditivo.

Las ayudas concedidas por el Consorcio de Viviendas a las familias se han repartido según una baremación establecida por puntos y el máximo que ha recibido cada familia es de 15.000 euros para habilitar su hogar o zonas comunes. "Con la concesión de estas ayudas, desde el Cabildo de Gran Canaria reforzamos nuestro compromiso con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", remarcó Hidalgo.