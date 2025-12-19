Un año que deja huella… y abre el siguiente

Ha sido el año de la casa de Halloween que convirtió el miedo en experiencia compartida.

El año en el que los superhéroes tomaron el centro y lo llenaron de asombro.

El año en el que los dinosaurios caminaron entre atracciones y talleres, haciendo real lo imposible.

El año de la Feria, de la música, de las jaranas, del talento y de la buena gastronomía en NOMAD.

El año de los personajes, de los talleres infantiles, de las familias volviendo una y otra vez.

El año de una Navidad que se vive día a día y de un final de año que se celebrará el 27 de diciembre como se celebran las cosas importantes: juntos.

Holiday World / La Provincia

No ha sido un año de un solo momento.

Ha sido un año de muchos recuerdos.

Un año entero en movimiento

Holiday World Maspalomas cierra uno de los años más intensos, diversos y ambiciosos de su trayectoria, consolidándose como un centro de ocio que no solo mantiene actividad constante, sino que marca el ritmo del entretenimiento en el sur de Gran Canaria.

Lo relevante no es una acción concreta, sino la continuidad.

A lo largo del año, Holiday World ha desplegado una programación que ha transformado el recinto de forma permanente, combinando ocio familiar, cultura, espectáculos y celebraciones populares.

Halloween se convirtió en una experiencia inmersiva con una casa del terror de gran formato.

La Navidad ha transformado el centro en un espacio vivo durante semanas, con actividades diarias, personajes, talleres infantiles y grandes momentos colectivos.

Las celebraciones temáticas y culturales llevaron la música, la tradición y el espectáculo al corazón del recinto.

Los eventos familiares, con personajes itinerantes y experiencias inmersivas, acercaron el entretenimiento a los más pequeños sin perder calidad ni ambición.

Nada puntual.

Nada aislado.

Un compromiso con el ocio y la cultura que hoy está más que afianzado.

Un centro de ocio que no se detiene

Todo este impulso ha convivido con una oferta fija que funciona los 365 días del año:

Wooland, el parque de atracciones; bolera, karaoke, escape room, realidad virtual, arcade y el mercado gastronómico NOMAD.

La combinación entre ocio estable y ocio en movimiento ha sido clave para entender el éxito del año: el centro no depende de un solo momento, sino de una suma constante de experiencias.

Un balance que marca un antes y un después

El resultado ha sido un año de alta participación, fuerte presencia social y repetición de visitas, reforzando a Holiday World Maspalomas como un referente del ocio continuo en Canarias.

No por una acción concreta.

Sino por haber demostrado que el ocio, cuando se planifica con visión y constancia, puede convertirse en un hábito colectivo.

Holiday World no ha cerrado un buen año.

Ha cerrado un año que define una forma de hacer las cosas.

Y esto solo es el principio

Lejos de entender este año como un punto de llegada, Holiday World Maspalomas lo asume como una base sólida sobre la que seguir creciendo.

La experiencia acumulada, la respuesta del público y la consolidación de un modelo de ocio estable y en movimiento permiten mirar al próximo año con ambición, pero también con criterio.

Más propuestas, nuevas experiencias y una programación aún más cuidada formarán parte de un calendario que seguirá evolucionando sin perder la esencia que ha marcado este año.

Porque si algo ha dejado claro Holiday World es que, cuando el ocio se hace bien, siempre puede ir un paso más allá.

¡TE ESPERAMOS CON GANAS, 2026!