El Cabildo de Gran Canaria impulsa una instalación fotovoltaica en el CEIP Artenara

El Cabildo de Gran Canaria ha sacado a licitación, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC) y en colaboración con el Ayuntamiento de Artenara, una instalación fotovoltaica en el CEIP Artenara, que permitirá generar energía renovable en un espacio ya antropizado y mejorar las condiciones de uso y confort del entorno educativo.

Con la puesta en marcha de esta actuación para el autoconsumo, se contribuirá a transformar el centro educativo en una infraestructura más sostenible, reduciendo las emisiones de CO₂ y la dependencia de fuentes de energía no renovables. La planta de autoconsumo abastecerá a la Comunidad Energética de Artenara, impulsando un modelo de producción y consumo compartido de energía renovable con impacto directo en el municipio.

Mediante la instalación de 144 módulos de 540 Wp se permitirá alcanzar una potencia pico total de 77,76 kilovatios de energía solar en la cancha del CEIP Artenara, además de un sistema de acumulación de 161 kWh. La infraestructura alcanzará una producción anual estimada de 155.536 kilovatios hora, que equivale al consumo eléctrico de 45 viviendas y evitará la emisión de 88,97 toneladas de CO₂ al año, equivalente a plantar 5.560 árboles.

Este proyecto se alinea con los objetivos de descarbonización fijados por el Cabildo de Gran Canaria en el marco de su modelo de Ecoísla. Además, refuerza la apuesta por extender la transición energética a las zonas de cumbre, tradicionalmente más alejadas de las grandes infraestructuras energéticas, pero fundamentales para la cohesión territorial.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó que “llevar la transición energética a las zonas cumbreras es una cuestión de justicia territorial. No puede haber una Gran Canaria sostenible si dejamos fuera a los municipios del interior. Esta acción demuestra que la energía renovable y las comunidades energéticas también son una oportunidad real para los pueblos de cumbre”.

Por su parte, el alcalde de Artenara, Jesús Díaz Luján, señaló que “gracias a este proyecto se refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, y permite que la comunidad educativa y vecinal participe activamente en un modelo energético más limpio, resiliente y adaptado a la realidad del municipio”.

El presupuesto total de la actuación asciende a 363.319,39 euros. El proyecto cuenta con una subvención concedida de 198.840,11 euros, en el marco de las Subvenciones para el fomento de la autosuficiencia de las Administraciones Públicas, dentro de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias con cargo a los Fondos Next Generation

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 12 de enero de 2026, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público