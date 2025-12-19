La cementera carga contra el Gobierno de Canarias al insistir en desmantelar el puerto de Santa Águeda: «Es una decisión temeraria»

Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) solicitó ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria la nulidad de la resolución de Puertos Canarios para desmantelar el Puerto de Santa Águeda, así como la suspensión inmediata de sus efectos, hasta que se produzca una sentencia firme. El organismo dependiente del Gobierno de Canarias había dado de plazo hasta mayo de 2026 a la cementera para presentar un proyecto de retirada de sus instalaciones en el muelle después de que 4 de diciembre de 2024 el consejo de Administración del ente público acordase denegar la prórroga de 25 años que solicitó la compañía para seguir ocupando las instalaciones portuarias. La previsión es que el muelle pase a tener un uso deportivo.

La empresa justifica su petición de medidas cautelares en la sentencia del pasado 7 de julio del mismo juzgado en la que se anuló la desestimación de la solicitud de concesión portuaria presentada por la empresa y ordenó a las partes retrotraer las actuaciones administrativas para tramitar un nuevo expediente. El juez aclaró en un auto que tanto la cantera como la fábrica y el puerto constituyen «un todo indivisible y necesario» para el desarrollo de la actividad industrial de la cementera.

«Decisión temeraria»

El coordinador general de Ceisa, Claudio Piernavieja, consideró ayer «una decisión temeraria que atenta contra el interés general» que el Gobierno de Canarias insista en que la cementera salga del puerto sin que haya una sentencia judicial definitiva y considera que responde a presiones del lobby turístico. «Somos víctimas de ese apoyo desmedido del Gobierno al sector turístico», señala Piernavieja.

El 12 de febero de 2025, Puertos Canarios notificó a la empresa que se le negaba la prórroga de la concesión del puerto de Santa Águeda, caducada desde octubre de 2022. Pero por otro lado, la cantera de la que la cementera extrae la puzolana cuenta con una nueva concesión hasta 2046 que fue renovada en 2016. Por ello, Ceisa estima que el auto del juez les da parcialmente la razón y por ello solicitan paralizar el proceso administrativo de desmantelamiento de sus instalaciones en el puerto de Santa Águeda hasta que acabe el proceso judicial ya que, considera Piernavieja, si es «un todo indivisible» se ha de mantener la concesión en el muelle hasta 2046. De la misma manera, no entienden por qué Puertos Canarios, a pesar de conocer la sentencia del 7 de julio, insiste con su resolución del 24 de octubre en que la cementera prosiga con el desmantelamiento.

En este contexto, la compañía califica la actuación de Puertos Canarios como una «temeridad inexplicable», al promover el desmantelamiento de una infraestructura industrial estratégica mientras el proceso judicial continúa abierto y existe una resolución judicial a su favor en primera instancia. Según Piernavieja, «lo más inaudito es que, en caso de confirmarse la sentencia estimatoria, habría que volver a reconstruir o reinstalar todo lo previamente retirado, generando una duplicación absurda de costes y un despilfarro económico que supera los 38 millones de euros».

Daño a la construcción

Además, la compañía señala el riesgo existente para el suministro de un producto considerado estratégico en Canarias, la afección al empleo de cientos de trabajadores, la inestabilidad del sector de la construcción y la incoherencia con las políticas públicas de sostenibilidad. «Dile ahora a los constructores que en seis meses o un año se van a quedar sin la materia básica con la que hacen las obras», apunta Claudio Piernavieja. «El sector se quedaría paralizado porque el Gobierno tampoco tiene un plan B», añade.

La ejecución de la resolución administrativa comportaría la paralización completa o prácticamente total de la actividad industrial de la cementera, al afectar directamente al núcleo logístico y productivo de la empresa. El puerto de Santa Águeda tiene un tráfico de casi medio millón de toneladas al año. Es la vía exclusiva de entrada de materias primas esenciales para la fabricación de cemento y la puerta de salida del producto terminado a otras islas del Archipiélago.

«Ese nuevo puerto deportivo seguiría teniendo al lado una fábrica de cemento, que está en suelo de su propiedad y con todas las bendiciones administrativas», insiste. La pérdida del puerto industrial implicaría el traslado de materias primas y producto terminado por carretera, con un tráfico estimado por la empresa de casi 100 camiones diarios. «¿Qué prisa hay? ¿Acaso hay miles de yates para atracar? ¿Qué interés hay?», se pregunta irónico Piernavieja, quien remarca que lo mejor para todas las partes es aguardar a lo que dictamine el juez. «Si ganamos, ganamos; si perdemos, lo tenemos asumido. Pero la lógica dicta que hay que esperar a que se pronuncie la Justicia en última instancia», concluye.