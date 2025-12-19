Coalición Canaria garantiza 5,5 millones para la reforma del Hospital Doctor Negrín

La vicesecretaria insular y coordinadora general de Coalición Canaria (CC) Gran Canaria, María Fernández, y la diputada de CC por Gran Canaria en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, han presentado la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, que alcanzan los 12.491 millones de euros, los mayores de la historia del Archipiélago. La vicesecretaria insular y coordinadora general de CC Gran Canaria, María Fernández, ha destacado que se trata de "unas cuentas elaboradas desde la responsabilidad, en un contexto complejo marcado por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, pero cumpliendo la regla de gasto y priorizando claramente los servicios públicos esenciales".

Fernández ha subrayado que más del 70 % del presupuesto se destina a servicios públicos esenciales, como a sanidad, educación, políticas sociales, vivienda, infraestructuras y cohesión social y territorial, lo que "define un modelo de Presupuestos centrado en las personas y en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía". A su vez, ha recalcado que "estos presupuestos apuestan por invertir donde más se necesita y son unos presupuestos que protegen a quienes sostienen la economía, como a los autónomos, y que avanzan en conciliación y derechos sociales".

En el caso de Gran Canaria, Fernández ha puesto en valor que el presupuesto recoge 271 millones de euros en inversiones, lo que supone un incremento de 20 millones respecto al 2025. "Hablamos de recursos fundamentales para la cohesión territorial y municipal, con instrumentos clave como el FDCAN, dotado con 20 millones de euros, y el Fondo de Coordinación y Cooperación Municipal, con 80 millones de euros, que permiten que los fondos lleguen directamente a los ayuntamientos y se traducen en actuaciones concretas", ha explicado.

Sanidad, principal prioridad presupuestaria

La sanidad vuelve a ser la principal prioridad presupuestaria, con más de 4.800 millones de euros, casi el 40 % del total de las cuentas autonómicas. La diputada ha recordado que esta cifra supone alrededor de mil millones más que el último presupuesto del anterior Gobierno y que "los resultados ya empiezan a notarse, con una reducción de 44 días en la espera quirúrgica media y más de un 40 % menos de pacientes con esperas superiores a seis meses, aunque seguimos trabajando para mejorar estas cifras".

En Gran Canaria, las inversiones sanitarias incluyen proyectos estratégicos como la Torre Pediátrica, con 10 millones de euros; la reforma del Hospital Doctor Negrín, con 5,5 millones; el Hospital Insular–Materno Infantil, con 8 millones; la unidad de corta estancia del Hospital Insular, con 1,1 millones; y la Unidad de Protonterapia del Doctor Negrín, con 5 millones.

Espino ha puesto en valor esta última actuación como un recurso de alta especialización para el tratamiento del cáncer, que mejora la precisión, reduce los efectos secundarios y evita desplazamientos a la Península, reforzando la equidad del sistema sanitario canario. Asimismo, se refuerza de manera significativa la atención primaria en la Isla con actuaciones en centros de salud de municipios como Valleseco, Telde, Arucas, Firgas, Guía, Mogán o el consultorio de Carrizal, además de una inversión de 5,8 millones de euros en infraestructuras sociosanitarias.

A ello se suma una enmienda del Grupo Nacionalista, dotada con 635.000 euros, destinada a reforzar el proyecto de Enfermedades Raras de Canarias, con personal especializado y una de las unidades de referencia ubicada en el Hospital Insular.

Infraestructuras y obra pública

Espino ha destacado especialmente las inversiones en infraestructuras viarias, con más de 52 millones de euros gestionados directamente por la Consejería de Obras Públicas en Gran Canaria. Entre las actuaciones más relevantes figuran el tramo Agaete–El Risco, con 19 millones de euros; el soterramiento de Belén María, con 11 millones; la circunvalación de Arucas, con 6 millones; las actuaciones en la GC-1, con 5,4 millones; así como inversiones en los túneles de Mogán y Taurito, el enlace de la GC-1 en Ingenio y la mejora del puerto de Agaete.

Educación y empleo

En materia educativa, se ha resaltado que el Presupuesto 2026 consolida la apuesta por la igualdad de oportunidades, con un incremento del 7,4 % en Educación y Formación Profesional, que permitirá reforzar la enseñanza obligatoria, la FP y consolidar las plantillas docentes, reduciendo la precariedad laboral. También se garantiza la financiación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con una dotación de 125 millones de euros, asegurando la estabilidad de la universidad pública.

Dentro del ámbito educativo, se han destacado dos enmiendas de especial relevancia social impulsadas por el Grupo Nacionalista: las Becas Complementarias NEAE, con 800.000 euros, para apoyar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; y la Red de Enfermería Escolar, con 1,2 millones de euros, que permitirá contratar 20 nuevas enfermeras escolares en Canarias, cinco de ellas en Gran Canaria.

Cultura y patrimonio

En el ámbito cultural, se han incorporado enmiendas destinadas a la reforma de la sede de la Banda de Música de Teror, con una inversión de 40.000 euros, y a la adquisición de un inmueble en La Aldea, con 200.000 euros, para la conservación del patrimonio histórico.

Vivienda y respuesta a la emergencia habitacional

En vivienda, tanto Fernández como Espino han querido destacar el salto histórico que dan las cuentas de 2026, con un presupuesto récord de 197 millones de euros para el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), un 15 % más que en 2025. Este incremento permitirá desarrollar programas como la Hipoteca Joven, ayudas a la adquisición de vivienda para jóvenes, el fomento de la vivienda protegida y un plan de choque en vivienda.

Además, se amplían las deducciones fiscales y se mejoran las condiciones del IGIC para la compra de vivienda habitual, elevando la edad máxima hasta los 40 años y aumentando los límites de renta para facilitar el acceso a la vivienda.

Apoyo a autónomos y conciliación

Las cuentas de 2026 han incorporado medidas específicas de apoyo a los autónomos, como la asunción por parte del Gobierno de Canarias del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante las situaciones de incapacidad temporal. Asimismo, se refuerzan las políticas de conciliación mediante ayudas para la contratación de personal de sustitución en casos de maternidad, paternidad, cuidado de menores o atención a familiares dependientes.

A modo de conclusión, la vicesecretaria insular y coordinadora general de CC Gran Canaria, María Fernández, ha destacado que "estos Presupuestos de Canarias para 2026 son realistas, útiles y centrados en las personas". Por su parte, Vidina Espino ha destacado que "refuerzan la sanidad, la educación, la vivienda, las infraestructuras, el apoyo a los autónomos y la cohesión territorial de Gran Canaria y del conjunto de Canarias, con inversiones detalladas euro a euro y una clara orientación social".