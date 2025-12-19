Éxito de la Noche en Blanco de Gáldar

Gáldar se vuelve a vestir de largo con su Noche de Navidad, la Noche en Blanco del programa navideño organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas que dirige Julio Mateo Castillo.

Más de veinte ofertas culturales y de ocio convirtieron este viernes a la ciudad en cita obligada para celebrar la Navidad por todo lo alto: pasacalles y espectáculos infantiles, conciertos en vivo, teatro, humor, veladas de música clásica, visitas guiadas y actividades culturales en los museos y así hasta un sinfín de alternativas que se sucedían de manera simultánea por las calles de la ciudad para público de todas las edades.

Los más pequeños disfrutaban de la Cabalgata Infantil por las calles del casco histórico saludando de cerca a sus personajes favoritos, además de espectáculos pensados especialmente para ellos, "La Lista de los Deseos" de Totó el Payaso en plena Plaza de Los Faycanes y "El Libro Mágico de los Cuentos" en el Casino de Gáldar.

Muy pocos se resistieron a fotografiarse junto a alguna de las alegorías de la 27ª Semana de las Flores que estos días convierten la Calle Capitán Quesada en uno de los grandes reclamos navideños de toda la isla. O a curiosear por los puestos del Mercado Navideño en la Calle Fernando Guanarteme, abierto ya al público hasta el próximo 5 de enero, ofreciendo productos hechos a mano, originales diseños y cervezas artesanas. Otro gran atractivo de la noche fue sin duda el espectáculo audiovisual "Ilumina el Santuario de Santiago Apóstol" que llenó de luz el frontis de la iglesia y que volverá a sorprender a los visitantes este sábado 20 de diciembre de 20.30 a 22.30.

La cultura se convertía en una de las grandes protagonistas de la Noche en Blanco con el recital de poesía en plena Calle Capitán Quesada a cargo de la Asociación Palabra y Verso o las veladas musicales a la luz de las velas en el Teatro Consistorial de Gáldar, con la presencia del pianista Domingo Pérez Navarro, además de las numerosas actividades en los museos de la ciudad totalmente gratuitas.

Fueron muchos los visitantes que no quisieron dejar pasar la oportunidad de acceder a las visitas guiadas gratuitas del Museo Agáldar, el Museo de Arte Sacro Santiago de Los Caballeros y el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. La sesión de narración "Regalitos" y el concierto de arpa en el Museo Agáldar, el espectáculo de títeres "TitereANDO" y el concierto acústico de Marta Bolaños en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada fueron algunas de las actividades disfrutadas por los asistentes.

Música para todo tipo de público durante toda la jornada, desde el concierto de Arantxa Navarro a las "Navidades Caribeñas" de Virginia Guantanamera y Marco del Castillo pasando por el concierto de Los Centrales en la Calle Capitán Quesada o el fabuloso tributo a La Oreja de Van Gogh, "La Otra Oreja". Sin olvidar el toque de humor de Maestro Florido, uno de los más aplaudidos de la noche. Fin de fiesta a medianoche con Armonía Show. Calles abarrotadas, música, cultura, teatro, magia e ilusión navideña. Este viernes Gáldar ha sido sin duda la Ciudad Navidad por excelencia.