Gáldar responde a los desprendimientos tras la borrasca Emilia

El paso de la borrasca Emilia ha dejado precipitaciones acumuladas de más de 200 litros por metro cuadrado en distintas zonas de Gran Canaria, siendo el municipio de Gáldar uno de los más afectados por los efectos del temporal. En concreto, se han producido numerosos desprendimientos de tierra y piedras en áreas de medianías, donde la morfología del terreno y la falta de lluvias anteriores han agravado la situación.

El Ayuntamiento de Gáldar ha activado desde el miércoles los protocolos de emergencia para atender esta situación, según ha confirmado el concejal de Vías y Obras, Eleazar Rodríguez Díaz. Las lluvias continuadas han generado riesgos para la circulación, el tránsito vecinal y la seguridad ciudadana, al colapsar muros y taludes en distintas localizaciones del municipio.

Los puntos más afectados, según los partes recibidos por el Consistorio, son Hoya de Pineda, Juncalillo, Palomino, Barranco Hondo y El Tablado, todos ellos enclavados en zonas con taludes geológicamente inestables. Estas formaciones, sensibles a la erosión y a la acumulación de humedad, han colapsado en varios tramos, afectando tanto a propiedades privadas como a vías de uso público.

El concejal ha explicado que este tipo de incidentes se produce cuando el terreno, tras largos periodos de sequía, absorbe rápidamente el agua acumulada, desestabilizando la estructura del suelo. Esta dinámica ha provocado el derrumbe de paredes, muros y deslizamientos de tierra en varios tramos del municipio.

Coordinación vecinal y técnica para una respuesta eficaz

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para identificar rápidamente los puntos críticos. En palabras de Rodríguez Díaz, los vecinos y vecinas han sido “los ojos en las medianías”, alertando a las autoridades a través de los canales habilitados.

La respuesta municipal ha sido articulada por un equipo coordinado que incluye a la Policía Local, al concejal de Medianías, Carlos Ruiz, al concejal de Desarrollo Socioeconómico, Agustín Martín Ojeda, y al personal técnico de Vías y Obras. Incluso desde el martes, un técnico municipal fue desplazado a zonas especialmente vulnerables como el Barranquillo de Telde y Palomino para realizar inspecciones preventivas y valorar posibles actuaciones urgentes.