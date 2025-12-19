Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallecido barranquismo Gran Canaria
La Aldea de San Nicolás

Hallado el cadáver de un hombre que hacía barranquismo

El fallecido estaba en una zona de difícil acceso en el barranco de Pino Gordo

Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea

Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea

La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El cadáver de un hombre, de unos 50 años y natural de Agaete, fue localizado el pasado jueves, 18 de noviembre, después de que su mujer denunciase el miércoles la desaparición. A la víctima se le perdió la pista cuando practicaba barranquismo en la zona conocida como Charcos de Salao, en La Aldea de San Nicolás.

Fue su mujer quien dio, el miércoles, la voz de alarma al comprobar que no regresaba a la vivienda. Ayer por la mañana se puso en marcha un gran operativo de búsqueda, formado por efectivos de la Guardia Civil, Grupo de Emergencias y Salvamento, Protección Civil y bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Debido a lo complicado de la orografía, se activaron tanto medios terrestres como aéreos.

Localización del vehículo del fallecido

En las inmediaciones, localizaron el vehículo del desaparecido, perfectamente estacionado. Su mujer explicó que era un asiduo al ejercicio del barranquismo, que conocía bien la zona y que iba perfectamente equipado. Esto lo confirmaron vecinos del municipio, que lo vieron durante el miércoles con ropa adecuada, neopreno, cuerdas, arneses y casco.

Los peores presagios se cumplieron en torno a las 13.10 horas. Los servicios de emergencias localizaron el cuerpo sin vida en una zona de difícil acceso, en el área en el que se realizaba la búsqueda. Fue el helicóptero quien recuperó el cadáver, en el barranco de Pino Gordo, al no poder hacer la evacuación a pie. La principal hipótesis es que el fallecido sufrió un accidente practicando barranquismo y no pudo pedir ayuda.

Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea

Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea

El hombre que perdió la vida haciendo barranquismo era de Agaete

El hombre que perdió la vida haciendo barranquismo era de Agaete

