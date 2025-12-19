Las lluvias siguen hasta Navidad y ya suman 250 litros en la cumbre de Gran Canaria

Las lluvias encadenadas desde hace una semana en Gran Canaria han dejado más de 250 litros por metro cuadrado en varios puntos de la cumbre y se prevé que las nubes aún seguirán descargando hasta el día de Navidad. Se trata de una racha de precipitaciones poco frecuente en los últimos años que, sin embargo, no acaba con la sequía en la mitad sur de la Isla, pero sí supone un alivio para agricultores y ganaderos.

Además del riego natural de las cosechas, continúa entrando agua en la mayoría de los embalses y es previsible que al acabar el año se hayan quintuplicado las reservas de agua, con más de 2,5 millones de metros cúbicos. A principios de diciembre, las ocho presas del Cabildo solo almacenaban 506.550 metros cúbicos, el 2,15% de su capacidad total, y algunas de ellas estaban totalmente vacías por la sequía o las obras de la central energética de Salto de Chira.

Desde el viernes 14 de diciembre, cuando entró en Gran Canaria la borrasca Emilia, ha llovido todos los días en la cumbre y en zonas de medianías del norte donde hay pluviómetros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), incluso pequeñas cantidades durante el lunes, día de tregua entre el fin de la borrasca Emilia y los nuevos frentes nubosos.

Acumulado de lluvia en Gran Canaria

Hasta las 21:00 horas de este jueves se habían acumulado 250,6 litros en la estación de la Vega de San Mateo, situada en Llanos de la Pez, 248,4 en Cruz de Tejeda, 193,2 en el pueblo de Tejeda, 209,0 en Valleseco y 107,0 en Teror.

Durante los tres días del paso del temporal Emilia también se acumularon cantidades significativas en otros lugares de Gran Canaria, más de 100 litros en Las Tirajanas y Cuevas del Pinar y más de 60 litros por metro cuadrado en La Suerte de Agaete, Agüimes o La Aldea.

Cierre de vías en Gran Canaria

Gran Canaria ha sido la isla más beneficiada por las precipitaciones de esta semana y este jueves se registró una máxima de 25 litros en Valleseco. Algunos barrancos siguen corriendo y están cerradas seis carreteras. Ayer, jueves, se volvió a prohibir el tráfico en la GC-210, entre Tejeda y Artenara , por riesgo de desprendimientos, y se cortaron la GC-70, en un tramo de un kilómetro en Fontanales, y la GC- 223, en Barranco Hondo. También se mantienen cerradas la GC-400 en Ariñez, la GC-200 en el tramo de Faneque, y el acceso a Tirma. Por la tarde, se cayó un muro en la Atalaya de Santa Brígida y ya se trabajaba en su reparación.

Predicción de la Aemet para el fin de semana

Las lluvias, según las predicciones de la Aemet, continuarán durante este fin de semana e incluso se podrían prolongar hasta la misma Nochebuena. Para este viernes se prevén cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde se esperan precipitaciones en general débiles y ocasionales, aunque no se descarta que sean localmente moderadas y persistentes en las medianías y zonas de cumbres más expuestas. En el resto, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en Tenerife y las islas orientales.

La predicción para el sábado es de nuboso con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en Lanzarote e interior de Tenerife. El domingo se prevén probables lluvias débiles en el norte, más significativas en medianías, y el lunes se esperan precipitaciones débiles, sin descartar ocasionales en Lanzarote.