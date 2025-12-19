Mogán construirá 23 viviendas en Arguineguín para erradicar el chabolismo

El Ayuntamiento de Mogán construirá 23 viviendas públicas junto al edificio de Asuntos Sociales de Arguineguín en el marco del plan del programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda que cuenta con más de tres millones de euros de financiación, de los que corresponden dos millones al Gobierno Central, un millón por parte del Cabildo y 275.000 del Consistorio.

Así lo hizo saber el Ayuntamiento a una pregunta del concejal socialista Julián Artemi Artiles en el Pleno de este viernes para conocer por qué no se había incorporado la partida municipal en el Presupuesto para 2026. Desde el Consistorio respondieron que al tratarse de un plan plurianual no está contemplado en las cuentas para 2026 y que se agregará en los próximos años cuando se le requiera. De momento, con los fondos de Cabildo y Gobierno Central, el proyecto iniciará los trámites en 2026 para el realojo de las familias que viven actualmente en los núcleos de viviendas degradadas en el entorno de la primera línea de playa de El Perchel y la plaza Negra.

Otra de las actuaciones desveladas fuera del orden del día del Pleno fue la instalación de una compostera en Veneguera subvencionada con fondos del Cabildo. El emplazamiento elegido es al final de la calle Damián González, una situación que le permitirá estar suficientemente cerca del núcleo y a la vez lejos para evitar las molestias que pueda ocasionar a los vecinos cuando se ianugura a principios del mes de abril.

Presupuesto de más de 60 millones para 2026

El Pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Mogán aprobó el Presupuesto General para 2026, que asciende a 60.188.310,85 euros, un incremento de 2.088.722,04 euros respecto al de 2025. Las cuentas municipales salieron adelante con los votos a favor de Juntos por Mogán, la abstención del PSOE y el voto en contra de NC-BC, que advirtió que la cuentas corren el riesgo de anularse al haber dejado sin responder dos alegaciones.

La sesión aprobó además la nueva ordenanza estética para el Puerto de Mogán, el catálogo de puestos de trabajo y la plantilla de personal para 2026 y dio apoyo oficial a la candidatura del viñetista de La Provincia y El Día Paydlla al Premio Canarias de Comunicación.

Incremento en Alumbrado e Inversiones

Las cuentas para el próximo año incluyen incrementos significativos en áreas como Alumbrado, que aumenta un 66,31%, e Inversiones, con un incremento del 71,68% para alcanzar los 5.424.374,79 euros. Entre las actuaciones previstas destacan la segunda fase de las obras de urbanización de El Horno, dotada con 500.000 euros, y la mejora de las instalaciones deportivas municipales, a la que se destinan 1.854.437,08 euros.

El área de Política Social crece un 10,72%, hasta los 3.235.347,31 euros para responder tanto al aumento de la demanda social como a la puesta en marcha del nuevo Servicio de Promoción para la Autonomía Personal, que ampliará y mejorará la atención a la ciudadanía.

También crecen de forma notable las partidas destinadas a Cultura (+14,59%), Sector Primario (+13,20%) y Comercio, Turismo y PYMES (+11,25%).

Más de un millón de recaudación con la tasa turística

En cuanto al capítulo de ingresos, el Presupuesto contempla que 1.100.000 euros del incremento previsto procedan de la tasa turística, oficialmente denominada Tasa por prestación de servicios y realización de actividades derivadas de la acción turística y la obligación de sostenibilidad.

El concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, subrayó durante el Pleno el crecimiento sostenido del municipio en la última década, un avance que se refleja claramente en la evolución del presupuesto municipal. En este sentido, recordó que el Presupuesto ha pasado de 33,5 millones de euros en 2015 a superar los 60 millones en 2026, prácticamente el doble. Hernández afirmó que estas cuentas «dan continuidad a la hoja de ruta del Gobierno local para reforzar y modernizar los servicios públicos conforme al crecimiento de Mogán».

La oposición denuncia la «nula inversión» en vivienda

Desde Nueva Canarias, Juan Manuel Gabellla, justifica el voto en contra de los Presupuestos porque «no hay un sólo céntimo de euro destinado a la construcción de vivenda» y asegura que los proyectos de Veneguera y El Horno no tienen consignación presupuestaria. Además, indica que «la presión fiscal sube un 8% en relación al año anterior» y que servicios públicos básicos «tienen una infradotación presupuestaria».

Por su parte, el PSOE justifica su abstención en base al futuro proyecto de viviendas en Veneguera y El Horno, que no tiene fondos consignados pero asegura que darán su apoyo al grupo de Gobierno si logran fondos vía crédito o remanentes para sacarlo adelante.

Actualización de la Ordenanza del Puerto de Mogán

El Pleno aprobó de forma inicial la modificación de la Ordenanza reguladora de las condiciones estéticas y urbanísticas del Puerto de Mogán, una normativa que no se actualizaba desde 1996 y que se adapta ahora a la realidad actual de este enclave turístico.

La nueva ordenanza establece criterios claros y homogéneos para preservar la imagen del Puerto, regulando aspectos como fachadas, rótulos comerciales, colores, carpinterías, terrazas, toldos, instalaciones de aire acondicionado y otros elementos visibles desde el espacio público. El texto incorpora un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, cuyas multas pueden alcanzar los 3.000 euros.

La modificación fue aprobada con los votos a favor del Gobierno local y la abstención de la oposición, y se someterá ahora a información pública durante treinta días tras su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Apoyo unánime a la candidatura de Padylla al Premio Canarias de Comunicación

El Pleno dio también su respaldo unánime a la moción institucional presentada por Juntos por Mogán en apoyo a la candidatura del humorista gráfico Padylla al Premio Canarias de Comunicación, a propuesta de los periódicos La Provincia y El Día.

La iniciativa reconoce su destacada trayectoria profesional y su aportación al periodismo y la comunicación en Canarias a través del humor gráfico, un género clave en la cultura periodística del Archipiélago.