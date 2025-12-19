Muere un motorista tras un grave accidente en Gáldar

Un trágico accidente de tráfico se ha cobrado la vida de un motorista de 34 años en el municipio de Gáldar, en la isla de Gran Canaria, durante la tarde del 19 de diciembre. El siniestro ocurrió a las 15:15 horas en la calle Reina Arminda, donde una motocicleta colisionó con un turismo por causas que aún están bajo investigación.

El suceso fue comunicado rápidamente al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió varias llamadas alertando del choque entre una moto y un coche en esa dirección. Ante la gravedad del incidente, se activaron de inmediato numerosos recursos de emergencia.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico, mientras que desde el centro de salud de Gáldar, dependiente del Servicio Canario de la Salud (SCS), se movilizaron un médico y un enfermero para colaborar en la atención al afectado.

Maniobras de reanimación sin éxito

Al llegar al lugar del accidente, los sanitarios encontraron al motorista en parada cardiorrespiratoria, lo que llevó a iniciar maniobras de reanimación avanzadas de forma inmediata. Tanto el personal del SUC como el equipo de Atención Primaria trabajaron de forma coordinada para intentar estabilizar al herido.

Pese a los esfuerzos prolongados, no fue posible revertir la situación y los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar de los hechos.

Simultáneamente, agentes de la Policía Local de Gáldar y de la Guardia Civil se encargaron de asegurar la zona del accidente, regulando el tráfico en el entorno para facilitar la intervención de los equipos de emergencia. Además, comenzaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas de la colisión y establecer si hubo alguna infracción de tráfico.