El Pasaje Venezuela de Arucas llevará el nombre de los vecinos Juana y Abelardo

El paseo peatonal con carriles para bicicletas del Pasaje Venezuela de Arucas queda ya totalmente operativo, tras una inversión próxima a los cinco millones de euros y seis años de tramitación. El alcalde, Juan Jesús Facundo, aprovechó la visita institucional ayer para anunciar que este tramo de casi medio kilómetro de longitud que une el Mesón Canario con la rotonda de esta calle llevará el nombre de Paseo Juana y Abelardo, dos vecinos de la zona que lideraron el movimiento social de Santidad para reivindicar que se ejecutara este proyecto.

400 residentes

«Esta obra supone una mejora de la seguridad». El alcalde recordó que la obra se inició por las dificultades para acometer una simple acera por la que pudieran transitar los vecinos desde Santidad junto a la carretera general. La concejala de Infraestructuras, Esther Suárez, añadió que los 400 vecinos del barrio tienen ahora una mejor movilidad, como venían demandando desde hace años.

Esther Suárez, Juan Jesús Facundo, Carmelo Ramírez, Ángel Víctor Torres y Antonio Morales (derecha), este viernes en la visita al Pasaje Venezuela de Arucas. / LP / DLP

El proyecto se alargó durante seis años, en un proceso que requirió la municipalización de la vía en 2017, la expropiación de terrenos, la contratación y ejecución de los trabajos, que también se vieron paralizados a medias por discrepancias con la constructora que inició las obras.

Aparcabicis

La vía cuenta ahora con un tramo ciclista con aparcabicis, un carril con zonas de descanso para peatones y otro lento para coches (limitado a 20 kilómetros por hora), con su aparcamiento, que se sitúa también en este caso al lado de una tienda de Mercadona, así como una escalera para acceder a la zona baja del barrio y jardines.

La actuación permite mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y el tráfico rodado, enlazando la calle Venezuela con distintos núcleos del distrito y con el casco de Arucas.

Vista aérea de todo el paseo de Venezuela hasta la rotonda del Mesón de Arucas (izquierda de la imagen). / LP / DLP

El ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, que durante la aprobación del proyecto era consejero de Obras Públicas del Cabildo, destacó que el nuevo tramo acerca los barrios al centro histórico, e incide en la mejora de la seguridad. Mientras, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, reseñó la labor del movimiento vecinal para empujar su materialización. Al acto asistió también el consejero insular de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, y la Corporación de Arucas.

Rotonda del Mesón Canario. / LP / DLP

El paseo, tal y como anunció Facundo, llevará el nombre de dos vecinos de la zona que impulsaron su ejecución, sobre todo en el tiempo que la obra se paralizó. Precisamente, ahora se le ha planteado al Ayuntamiento la continuidad del vial peatonal desde la rotonda del Paseo Venezuela hasta el acceso al barrio de San Francisco Javier, en dirección a Tenoya (Las Palmas de Gran Canaria).