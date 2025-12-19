El rincón perfecto para disfrutar de auténtica comida canaria está en este municipio de Gran Canaria: más de 60 años de historia

En la isla de Gran Canaria, más concretamente en el corazón de Marzagán se encuentra El Campesino, también conocido como Ca´ Colacho, un bar que se ha ganado el reconocimiento de sus vecinos y visitantes con el paso de los años por su auténtica comida canaria. Con más de 60 años de historia, este establecimiento se ha consolidado como un referente de la gastronomía tradicional de la isla por ofrecer platos caseros con sabores únicos.

Historia

Ca´ Colacho o Bar El Campesino es uno de los bochinches más conocidos de Gran Canaria. Todo comenzó con el abuelo de Colacho que se encargaba de organizar bailes de Taifa antiguos, donde los vecinos de los barrios cercanos se reunían para tocar instrumentos de cuerda y bailar.

Más tarde, su hijo (el padre de Colacho) montó un bar, un bodegón, y una tienda de las tradicionales que apenas existen a día de hoy. Tras más de 40 años, se retiró y su continuó el lago familiar montando el bar que hoy todos conocen, una parada obligatoria para quienes buscan comida canaria de calidad y un ambiente acogedor.

Auténtica comida canaria y raciones generosas

Los creadores de contenido @viajandocontanda no han dudado en recomendar el bar a sus seguidores tras disfrutar de una satisfactoria experiencia gastronómica. "Ofrece auténtica comida canaria", destacan.

Su carta rinde homenaje a la auténtica comida canaria. Algunos de los platos que se pueden degustar en el bar:

Garbanzada

Chipirones a la plancha

Papas fritas con mojo

Carne de cabra

Carne de cochino

Todos sus platos están elaborados con productos frescos y de máxima calidad. Además, como broche final se puede optar por alguno de sus postres que no dejan indiferente a los amantes del dulce.

Horario y ubicación

Bar El Campesino se encuentra en Calle Monte Quemado, 43, Marzagán. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los comensales que lo han visitado.

Abre martes y miércoles de 13:00 a 16:00 horas, mientas que de jueves a sábado amplía su horario abriendo por la noche de 20:30 a 23:00 horas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.