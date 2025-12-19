Santa Brígida avisa que la fiesta del Club Maverick no cuenta con autorización
El Ayuntamiento ha recibido numerosas quejas de los vecinos, preocupados por el posible impacto acústico y las molestias que podría generar una fiesta de estas dimensiones
El Ayuntamiento de Santa Brígida ha avisado que, hasta el momento, no se ha dado autorización para ningún evento multitudinario en el Club Maverick con motivo del Fin de Año.
Desde el Consistorio recuerdan que este tipo de celebraciones deben cumplir con una serie de requisitos legales en materia de seguridad, control de ruidos, protección del entorno y respeto a la convivencia vecinal, sobre todo en zonas residenciales o cercanas a áreas sensibles como los barrancos.
Además, el Ayuntamiento ha recibido numerosas quejas de los vecinos, preocupados por el posible impacto acústico y las molestias que podría generar una fiesta de estas dimensiones.
Por todo esto, mientras no se presenten los documentos necesarios ni se emitan los informes técnicos favorables, no se autorizará la celebración del evento.
