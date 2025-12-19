Telde reabre todas sus playas tras el final de la alerta por contaminación

Después de la reapertura de la playa de Melenara tras 45 días cerrada, el Ayuntamiento de Telde ha anunciado este 19 de diciembre que también Salinetas, Aguadulce y Ojos de Garza vuelven a tener condiciones sanitarias adecuadas después del episodio de contaminación, vinculados a restos orgánicos procedentes de las jaulas marinas situadas frente a la costa. Con esta decisión, el Consistorio reabre todas las playas del municipio que permanecían cerradas, una vez finaliza la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca).

Según un comunicado, el Ayuntamiento indica que las inspectoras de Salud Pública realizaron nuevas visitas de control y verificación en el litoral teldense, constatando que los parámetros analizados cumplen con la normativa vigente y se emite el correspondiente el informe favorable de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Como resultado de estas inspecciones, se ha recomendado el levantamiento de la prohibición de baño mediante decreto del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña.

El pasado miércoles se procedió a la reapertura de la playa de Tufia, mientras que el jueves fue reabierta la playa de Melenara, tras contar en ambos casos con los correspondientes informes sanitarios favorables. De este modo, se pone fin al cierre preventivo de cinco playas del municipio, que han permanecido clausuradas durante más de un mes.

El Ayuntamiento de Telde insiste en la nota que "todas las reaperturas se han realizado con rigor técnico y basadas exclusivamente en criterios sanitarios, manteniendo como prioridad absoluta la protección de la salud de la ciudadanía". Además, recuerda que el proceso de investigación continúa abierto por parte de la consejería de Transición Ecológica, del Seprona de la Guardia Civil y la fiscalía de Medio Ambiente para esclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades.

Efectos inexistentes

Durante una reunión, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró la finalización a partir 14:30 horas de este viernes de la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) por el episodio de contaminación marina.

"Los supuestos efectos visibles del episodio de contaminación orgánica son prácticamente inexistentes, según las últimas inspecciones realizadas esta semana en la zona, tanto por técnicos de la Dirección General de Emergencias, como por Salud Pública y el propio Ayuntamiento", refleja en un comunicado el 112 Canarias.

Esta reunión del Comité Asesor del Plateca estuvo presidida por el viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo y contó con la participación del director y el subdirector de la Dirección General de Emergencias, Fernando Figuereo y Carlos Martín respectivamente, la jefa de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias, Montserrat Román, y el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, junto a representantes del Ayuntamiento de Telde.

También intervinieron representantes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía alimentaria, de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el cambio climático, y de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias; Dirección General de Telecomunicaciones, Cuerpo General de la Policía Canaria, Unidad de Apoyo a Emergencias, Puertos Canarios; Cabildo de Gran Canaria; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Consejo Insular de Aguas; Demarcación de costas; Capitanía Marítima; PLOCAN y Delegación de Gobierno.

Un bañista nada en la playa de Melenera. / José Carlos Guerra

Peces muertos

El Gobierno de Canarias activó la alerta del Plateca el pasado 6 de noviembre al tener constancia de un episodio por vertido de materia orgánica en descomposición, desde instalaciones situadas en el mar frente a la costa de Telde. Después de una evolución favorable de la situación, actualizó a prealerta el 9 de diciembre.

El propio consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno canario, Manuel Miranda, compareció en el Parlamento regional sobre este asunto para defender su gestión ante las críticas suscitadas por parte de la oposición, que reprochó la tardanza en actuar ante lo que consideró como "la mayor crisis de contaminación marina producida desde hace años", y de plataformas ciudadanas.

El consejero defendió que el Plateca se activó desde el momento en el que se detectó la llegada de la contaminación a las playas y avaló la transparencia con la que se ha llevado el asunto por parte de las administraciones. El Ayuntamiento había acusado directamente a la empresa Aquanaria, dueña de las piscifactorías ubicadas en la costa de Telde, de ser la responsable de la contaminación, formada principalmente por peces muertos y manchas aceitosas, lo que generó críticas de la sociedad al Consistorio. Si embargo, la Dirección General de Pesca realizó posteriormente una visita a las instalaciones que supuestamente suponen el origen de la contaminación y constató el buen estado de las jaulas.

Alegría y esperanza

Los negocios de hostelería de la playa de Melenara han recibido con alegría y esperanza la noticia. "Se ha notado un bajón muy importante, se ha notado mucho", ha indicado Valeria Torres, dueña del local La Rubia. A su juicio, "han sido demasiados días" en los que el tejido empresarial de la zona ha percibido cómo sus establecimientos permanecían vacíos ya que los visitantes, tanto turistas como lugareños, se iban a otra playa como Taliarte al ver que el arenal seguía cerrado.

A pesar de que el Ayuntamiento asegura que ha facilitado información veraz y actualizada en base a un seguimiento constante del litoral y sustentada en informes técnicos y sanitarios, Torres considera que "ha habido desinformación", puesto que aún no queda esclarecido el motivo detrás del cual se ha tenido que tomar la decisión de cierre durante más de un mes, algo que a su juicio "no es normal".

La playa de Melenara este 19 de diciembre de 2025, tras 45 días cerrada. / José Carlos Guerra

Ahora espera que aumente la afluencia de clientes, con los turistas que se alojan cerca y, también, con los teldenses "porque esto al final es la playa de Telde y el pueblo lo echa de menos, venir aquí, echarse sus baños y pasear por la playa", agrega Torres. En la misma línea se ha pronunciado Míkel Yánez, del local Litus: "Lo vemos con ganas (...) esperamos que sea un buen fin de semana". Yánez también ha percibido cómo ha afectado el cierre de los arenales, "la facturación ha bajado bastante, se ha notado mucho".

Además, Yánez considera que el tiempo nuboso, con lluvias y viento también se ha sumado, si bien, cuando hace más de una semana el buen clima acompañaba, "la gente venía, pero se marchaba a otra playa y no venían a los locales". Sobre el motivo del cierre, el dueño del establecimiento Litus declara que "hay varias versiones" y tan solo constata que "ha estado cerrada, eso sí que lo sabemos y poco más".

Ni pisar la arena

En el paseo de la playa de Melenara y apoyado en la barandilla, Miguel, sin camiseta, toma el sol junto a su amigo Francisco. "Este hombre venía a pescar, no lo dejaban", recuerda Miguel, quien añade que no se podía "ni pisar la arena" porque "cuando subía la marea, la mierda se quedaba ahí". En este sentido, trae a colación una anécdota en los primeros días de contaminación del litoral: "Yo me asiento mucho ahí y como me pongo así, me remojo los pies y de repente ¿toda esta espuma blanca que tienen las cholas qué es? De la mierda que había, la grasa. Llegué a mi casa y me la lavé", indica.

Francisco y Miguel en el paseo de la playa de Melenera. / José Carlos Guerra

"(El Ayuntamiento de Telde) no sabe a quién echarle la culpa, que si vertidos, que si pasó un banco por ahí…", añade Francisco, "dice que fue una cosa, que si fue la otra...", corrobora Miguel. Según su experiencia, Francisco explica que la playa de Melenara "tiene el problema de que cuando viene el viento el sur, esto es fatal, viene toda la basura aquí". Pero no recuerda tantos días con el arenal cerrado con vallas de prohibido el paso, tan solo "tres días" o "una semana".

Paseando con su perro, Damon también considera que "se ha hecho largo" el tiempo que ha permanecido cerrado el litoral. "Nosotros venimos a la playa todas las semanas prácticamente, pero bueno, siempre está Taliarte, que está cerca", apunta. Aunque considera que había que hacer caso a las autoridades y poco se podía hacer, sí le parece llamativo que un enclave tan cercano como Taliarte permaneciera abierto mientras Melenara mantenía sus vallas de prohibición. En cualquier caso, aprovechará la reapertura para darse un baño "antes de que acabe el año, 100%".