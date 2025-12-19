Telde reabre todas sus playas tras recibir el aval sanitario de Salud Pública

Las playas de Salinetas, Aguadulce y Ojos de Garza han sido reabiertas este viernes por el Ayuntamiento de Telde, tras recibir el informe favorable de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. El documento constata que las aguas del litoral reúnen las condiciones sanitarias adecuadas para el baño, tras más de un mes de cierre preventivo.

Durante la mañana, inspectoras de Salud Pública realizaron nuevas visitas de verificación, confirmando que los parámetros analizados se ajustan a la normativa vigente. En base a estas comprobaciones, se emitió una recomendación para el levantamiento de la prohibición, la cual fue formalizada mediante decreto por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, con efectos inmediatos.

Con esta medida, el municipio pone fin al cierre preventivo de cinco zonas de baño que permanecían clausuradas desde mediados de noviembre, a raíz de la aparición de restos orgánicos en el agua, presuntamente vinculados a las jaulas marinas situadas frente a la costa.

La reapertura se suma a la de Tufia, el pasado miércoles, y Melenara, ayer jueves, ambas también autorizadas tras los respectivos informes sanitarios positivos.

Desde el consistorio se insiste en que todas las decisiones adoptadas han respondido a criterios técnicos rigurosos, con la salud pública como prioridad absoluta. Asimismo, se recuerda que la finalización del cierre no implica el cierre del caso, pues el proceso de investigación para esclarecer las causas de la contaminación y determinar posibles responsabilidades sigue en marcha.

El Ayuntamiento subraya que ha mantenido una vigilancia constante del litoral durante este periodo, en coordinación con las administraciones competentes, y ha informado a la ciudadanía de forma transparente, basándose siempre en evidencias científicas y sanitarias.