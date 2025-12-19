Teror renueva su flota con dos furgones eléctricos

El presidente de la Mancomunidad, Teodoro Sosa, ha entregado este 19 de diciembre dos furgones eléctricos al alcalde del municipio, José Agustín Arencibia, en el marco del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria para renovar los equipamientos de los servicios públicos municipales.

Los nuevos vehículos eléctricos, con una autonomía mayor a 300 kilómetros, contribuyen al esfuerzo realizado por los municipios norteños desde hace más de cinco años para la renovación de su flota de vehículos municipales por otros más sostenibles y menos contaminantes.

Con esta nueva adquisición, la Mancomunidad entrega dos furgonetas eléctricas, de la marca Fiat, al Ayuntamiento de Teror, por un importe total de 62.000 euros, adquiridas al concesionario Icamotor Venta de Automóviles S.L. tras licitación.

Al acto de entrega han asistido, además del presidente de la Mancomunidad y el alcalde de Teror, varios concejales del municipio, así como representantes del concesionario.

La Mancomunidad del Norte, a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, continúa con el esfuerzo de renovación y mejora de los equipamientos de los servicios públicos municipales, para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan Estratégico de la Mancomunidad 2030.