Tibicena resulta adjudicataria del mantenimiento de los yacimientos arqueológicos de Gran Canaria
La Consejería de Hacienda y Emergencias ha adjudicado el contrato por un importe total de 181.797 euros netos, con un IGIC de 12.725 euros
La Consejería de Hacienda y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para el Servicio de mantenimiento de yacimientos arqueológicos y sitios etnográficos de Gran Canaria a la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio, SL, por un importe total de 181.797 euros netos, con un IGIC de 12.725 euros.
El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto ordinario y con un presupuesto base neto de 183.297 euros, más 12.830 euros de IGIC, ha sido adjudicado a la citada entidad al presentar la mejor relación coste-eficacia entre las ofertas presentadas. El importe final asciende a 181.797 euros netos, con un IGIC de 12.725 euros.
La adjudicación se ha formalizado tras cumplirse todos los trámites reglamentarios, incluida la constitución de la garantía definitiva por parte de la empresa y la aportación de la documentación requerida, según consta en el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 4 de diciembre.
La resolución de adjudicación, firmada por el órgano competente conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento Orgánico del Cabildo y el acuerdo del Consejo de Gobierno del 2 de diciembre de 2024, incorpora como argumento el informe técnico de valoración de ofertas emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico el 28 de octubre de 2025.
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
- Las lluvias de los últimos días en Gran Canaria se valoran en más de un millón de euros
- Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
- El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Las lluvias regresan a Gran Canaria y provocan colas en la GC-1
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y cielos nublados hoy en Gran Canaria