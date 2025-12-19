Tibicena resulta adjudicataria del mantenimiento de los yacimientos arqueológicos de Gran Canaria

La Consejería de Hacienda y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para el Servicio de mantenimiento de yacimientos arqueológicos y sitios etnográficos de Gran Canaria a la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio, SL, por un importe total de 181.797 euros netos, con un IGIC de 12.725 euros.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto ordinario y con un presupuesto base neto de 183.297 euros, más 12.830 euros de IGIC, ha sido adjudicado a la citada entidad al presentar la mejor relación coste-eficacia entre las ofertas presentadas. El importe final asciende a 181.797 euros netos, con un IGIC de 12.725 euros.

La adjudicación se ha formalizado tras cumplirse todos los trámites reglamentarios, incluida la constitución de la garantía definitiva por parte de la empresa y la aportación de la documentación requerida, según consta en el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 4 de diciembre.

La resolución de adjudicación, firmada por el órgano competente conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento Orgánico del Cabildo y el acuerdo del Consejo de Gobierno del 2 de diciembre de 2024, incorpora como argumento el informe técnico de valoración de ofertas emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico el 28 de octubre de 2025.