"Los roles son un cuento": el mensaje del mural por la igualdad en Valleseco que impulsa a la reflexión

El Ayuntamiento de Valleseco inaugura un mural por la igualdad en la fachada de la Casa de la Cultura Teodoro Cardoso León. La obra de arte de 80 metros cuadrados lleva el lema "Los roles son un cuento", y persigue sensibilizar a la población sobre la igualdad de roles de género como un principio fundamental para el desarrollo equilibrado de la vida familiar, laboral y social, implicando a toda la sociedad en el reparto equitativo de tareas y responsabilidades.

El mensaje central del mural, “Los roles son un cuento”, invita a reflexionar sobre los estereotipos de género y la necesidad de redefinirlos, mostrando de manera creativa y visual que los roles tradicionales no deben limitar el desarrollo personal ni social de ninguna persona.

Samuel Rodríguez, Elsa Montero, Ruth Alemán, José Luis Rodríguez y Edu Pérez (derecha de la imagen), con una reproducción del mural detrás. / LP / DLP

El acto de presentación celebrado este viernes estuvo a cargo del alcalde, José Luis Rodríguez, la concejala de Mujer e Igualdad, Elsa Montero, y miembros del gobierno local, contando con la presencia de representación del área de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, la técnica, Ruth Alemán, como de vecinos, que conocieron de primera mano el objetivo y el significado de esta intervención artística.

La concejala de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Valleseco, Elsa Montero Sánchez, subrayó que la ubicación del mural responde a una decisión estratégica. “Queremos que el mensaje de igualdad estuviera presente en un espacio de referencia para la infancia, la juventud y las familias, como es la Casa de la Cultura Teodoro Cardoso León, epicentro del Punto Joven, de la Biblioteca Municipal y de numerosas actividades culturales y educativas que se desarrollan durante todo el año, en pleno corazón de la zona comercial abierta”.

Arte urbano

El mural ha sido realizado por la empresa especializada en arte urbano y comunitario tugraffiti.com, a cargo de los artistas Fabrizi y Kilian quienes han desarrollado una obra de gran formato que ocupa la totalidad de la fachada del edificio. La intervención partía de una previsión inicial de 50 metros útiles, ampliándose finalmente hasta aproximadamente 80 metros cuadrados, incluyendo la superficie de la antigua carnicería y la parte superior de la fachada. Para su ejecución se emplearon 80 unidades de spray de 400 mililitros y cuatro envases de pintura base látex de cuatro litros (Palplast), logrando una composición visualmente impactante, accesible y fácilmente comprensible para la ciudadanía.

La actuación se enmarca en el proyecto subvencionado para el desarrollo del Marco Estratégico por la Igualdad Gran Canaria Infinita (Meigci) y forma parte del Programa: “Reconociéndonos: nuevos imaginarios igualitarios”, concretamente del proyecto “(Re)significando los roles de género”. Su objetivo general es fomentar la igualdad de género en el ámbito rural mediante la sensibilización sobre la corresponsabilidad, la lucha contra los estereotipos de género y la visibilización del papel de las mujeres en la sociedad.

El mensaje

Durante la inauguración, el alcalde José Luis Rodríguez destacó el valor de este tipo de iniciativas en el ámbito local, señalando que, “los espacios públicos son una herramienta clave para transmitir valores y construir una sociedad más justa. Acciones como este mural ayudan a generar nuevos imaginarios igualitarios y a reforzar la corresponsabilidad y el respeto desde la vida cotidiana, especialmente en los entornos rurales”.

El Ayuntamiento de Valleseco intenta reforzar con este tipo de acciones su compromiso con la igualdad de género y la sensibilización social, incorporando el arte urbano como herramienta educativa y transformadora al servicio de una comunidad más justa, inclusiva e igualitaria.