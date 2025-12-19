Dos vecinos de Vecindario convierten las fachadas de sus casas en un parque de atracciones navideño

Un estallido de luces de colores, renos, Papá Noel, ángeles, árboles iluminados y hasta una máquina de nieve artificial han convertido la calle Verdolaga de El Canario en un auténtico parque de atracciones navideño en la calle.

Detrás de esta espectacular decoración están Gaetano Di Stefano y José Obregón, dos vecinos que tienen sus casas juntas y que, cada uno a su manera, ha hecho de la Navidad una experiencia visual que no ha dejado indiferente a nadie. La prueba es que cuando cae la noche no dejan de pasar coches o personas caminando y sacando fotos para su recuerdo o subirlas a las redes sociales, ante el asombro de muchos seguidores.

Gaetano Di Stefano, de origen italiano y residente en Canarias desde hace 15 años, vive la Navidad como una celebración profundamente familiar. Criado en Sicilia en una familia muy católica, recuerda unas navidades llenas de decoración, belenes y reuniones familiares. «La Navidad siempre ha sido una fiesta para estar juntos. Para mí decorar mi casa así es una forma intensa de vivirla», explica. Di Stefano, que confiesa que le llevó una semana poner todos los adornos a la fachada y decorar el interior de su vivienda, no se molesta porque la gente se pare, que mire y que disfrute. «No hay muchas casas que pongan tantas luces», comenta orgulloso mientras señala distintos puntos del decorado. También asegura que cada vez son más las personas que pierden la timidez y cambia la típica guirnalda por llamativos decorados que captan la atención de la gente de a pie. Gaetano subraya que cada año añade algo nuevo y ya piensa en sorprender en 2026.

En la misma línea, Jose, el vecino de al lado, que también ha llevado la iluminación navideña a otro nivel. La decoración ofrece cientos de bombillas y focos que aportan una llamativa iluminación. En la misma fachada y entre elementos ornamentales navideños una máquina de nieve artificial, para que no falte ningún detalle. Según José, «todo surgió casi por casualidad. Lo pensamos un viernes un amigo decorador que tengo y yo. Nos liamos, y el domingo ya estaba terminado».

"El año que viene verán"

Curiosamente, José reconoce que no es especialmente amante de la Navidad. «Lo que me gusta es la decoración. Dentro de mi casa no hay absolutamente nada, ni una bola», confiesa entre risas. Aun así, cada año añade nuevos elementos y ya tiene pedidos hechos para el próximo, «que ya verán», advierte desde ahora.

También recuerda que en la borrasca Emilia, que tiró muchos árboles naturales en la Isla, no pudo con el suyo de Navidad de casi cinco metros de altura, «y que no se cayó ni una bola de Navidad».

Mientras las fachadas de las dos casas han unido sus decoraciones de forma natural, la gente pasa para admirarlas movidos por el boca a boca. A muchos niños y niñas pequeñas desde el coche se les cambia la cara cuando contemplan este derroche creativo que les hace sentir que la Navidad es una buena fecha para soñar.