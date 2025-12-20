El Mejunje de las hermanas Sánchez Verdeja

Las hermanas Conchi y Trinidad Sánchez Verdeja ya tienen las botellas de mejunje preparadas para la romería de Los Labradores, que se celebra este domingo en Santa Lucía. Es la última del año y una de las que mejor conservan las raíces populares isleñas. Como cada edición, ellas se reúnen meses antes en la casa familiar a modo de ritual para elaborar este brebaje que se suele ofrecer a amistades, familias y personas que visitan ese día el pueblo para disfrutar de la canariedad y de la tradición en un paisaje como el de la caldera de Tirajana, al que las últimas lluvias le han resaltado todo el verdor entre sus riscos.

Este ‘mezclado’, como le llamaban antiguamente, comenzó a elaborarse allá por los años 40 y 50 en el bar que tenían en Santa Lucía Facundo López y Mariquita López. Con los años, todas las casas preparan su propio mejunje para disfrutarlo en la romería. Lo curioso es que este preparado tiene su origen en Cuba, como recordaba el nieto de Facundo, Luis López, que también mantiene la tradición en la zona alta con la receta original que heredó de su tía Josefina.

Conchi y Trinidad comienzan a elaborarlo desde octubre para dejar macerar la mezcla hasta diciembre. Las hermanas Sánchez Verdeja no esconden los ingredientes que usan: ron, ellas prefieren blanco; azúcar, un poco de miel, ramas de canela, yerba Luisa, caña limón y limón en cuadraditos y en zumo. Las medidas, algunas al peso y otras al ojo, que a esta altura ya lo tienen afinadito. Pero el mejunje es como los mojos. Cada casa usa los mismos ingredientes, o casi, y cada una de ellas tiene su propio sabor reconocible para los suyos. Las hermanas tirajaneras ya le tienen la sazón cogida a su mejunje. Les gusta que no sea muy dulce y que domine principalmente el sabor de la yerba Luisa. Esta vez han trabajado con seis litros de ron, de donde salieron diez botellas, que esperan descorcharlas este domingo en el jolgorio de Los Labradores, aunque alguna ya cayó antes de la romería.

Las tirajaneras comenzaron a elaborarlo «por acoplarnos a las tradiciones de las fiestas de Santa Lucía». Conchi recuerda que el mejunje tiene algunos años menos de esta romería, que cumple ya 57 ediciones. «Siempre veíamos a mi padre beber el mejunje con los amigos, pero no lo hacíamos en casa», explica Conchi, quien afirma que decidieron comenzar a elaborar el suyo hace algo más de dos décadas. Antes de eso se lo compraban al popular Ventura González, persona que colaboró en hacer popular a esta bebida y que falleció en 2006.

Trinidad, Conchi y su hermano Manuel comenzaron a elaborarlo cada año en su casa, junto a sus sobrinos y sobrinas aún pequeños. El espacio que dejó la partida de su hermano lo ocuparon los que antes fueron niños y niñas. Ahora, a las hermanas Sánchez Verdeja se les suma Benza, Ancor, Aruma y Nira. «Para nosotras, hacer el mejunje se ha convertido en una tradición familiar. Es como un pequeño ritual y la mejor excusa para reunirnos y compartir ese momento». También tienen ambas la honestidad de asegurar que el primero que hicieron les quedó «malísimo», pero han ido mejorando la receta y ahora les sale «espectacular».

Un «símbolo de unión»

Conchi asegura que para ella las fiestas de Santa Lucía no empiezan con el volador, «sino dos meses antes, cuando nos reunimos en la casa familiar para preparar el mejunje, cuando se empieza a sentir el fresquito».

Pero el mejunje va más allá de un simple brebaje que se hace para compartir. Las hermanas afirman que es como «un símbolo de unión en el marco de la romería de Los Labradores». Horas antes de que comience la popular fiesta, se ven amistades y familias para abrir las botellas de sus respectivos elixires y empezar a probar y compartir. «Y a criticar, porque siempre terminamos bromeando de cuál es el mejor del año, y por supuesto, para cada uno es el ganador con el suyo, por su toque personal».

También destaca Conchi Sánchez Verdeja que con el tiempo el mejunje ha pasado a formar parte de Los Labradores. «No conozco ninguna romería o fiesta que tenga una bebida asociada, como ocurre en esta de Santa Lucía», señala, además de subrayar que cuando se invita a degustar «generas con ello un sentimiento de unión, de comunidad».

Más allá del elixir artesano, las hermanas destacan la celebración de Los Labradores, que se celebra en honor a la Virgen del Rosario, patrona de los campesinos y campesinas, y el espacio donde surge esta bebida. Entre las populares aceitunas, que según la gente del lugar este año hay buena cosecha, los huevos duros, los bocadillos de chorizo de Teror en pan de leña, chicharrones, y mantecados, el popular mejunje que ofrece la gente del lugar, empuja los enyesque a la vez que afina las gargantas de los cantadores de las diferentes parrandas.

Volver a las raíces

Para Conchi Sánchez Verdeja esta romería es un «momento precioso», en el que confluyen familia, amistad, comunidad y tradición. «Pero tradición desde el punto de vista bonito, de la identidad y de los lazos que se unen a través de la música, la comida, la vestimenta, con la gente de Santa Lucía y de los que vienen a disfrutar de este día, que cada vez se ha hecho más popular, pero debemos conservarlo y cuidarlo para que no pierda su esencia».

Para la tirajanera cada romería de Los Labradores que vive «es volver a mis raíces. Acordarme de mis padres cuando me traían a esta fiesta, de mi hermano Manolo y también de esa niñez que disfruté aquí y que aún conservo en fotografías vestida con el traje tradicional». A todas esas emociones se le suma en encuentro con las amistades del lugar, «ver a tus amigos de toda la vida y sentirte otra vez como si tuvieras esos 15 años en los que disfrutabas de esta romería con ellos, aunque nos faltan algunos que traemos con el recuerdo cada vez que nos juntamos». Conchi añade que para ella esta fiesta «es algo que ha estado en la sangre como una seña de identidad, y sientes que es muy importante para tu vida».

La única pega que pone la tirajanera al mejunje que hace ella y todos los que lo elaboran y comparten, «es que entra solo».