Las precipitaciones benefician al noroeste de Gran Canaria

Las lluvias que desde hace más de una semana riegan distintos municipios de Gran Canaria han tenido su mayor protagonismo en los últimos días en el noroeste de la isla. Desde el pasado miércoles, la estación de La Suerte Alta, en Agaete, ha registrado más de 37 litros por metro cuadrado, mientras que en La Aldea de San Nicolás se han acumulado cerca de 27 litros en el mismo periodo. Este fin de semana, los chubascos continuarán siendo los protagonistas de las jornadas.

Muy distinta ha sido la situación en el sur de Gran Canaria, donde la lluvia ha brillado por su ausencia. Ni San Bartolomé de Tirajana ni Mogán han registrado un solo litro en los últimos tres días, un factor que acentúa el contraste entre comarcas y que desafía la sequía en estos municipios.

La llegada de la borrasca Emilia el viernes 14 de diciembre marcó el inicio de cinco jornadas consecutivas de lluvias en el noroeste y en los **

municipios de cumbre**, donde los acumulados superan en este último ya los 250 litros por metro cuadrado. Unos registros que han supuesto un alivio para los trabajadores del sector primario, especialmente en las zonas más altas.

Aunque la borrasca Emilia se despidió el pasado domingo, las precipitaciones continúan marcando el final del otoño. En la jornada de ayer, las medianías fueron las más beneficiadas, con hasta 10 litros por metro cuadrado en Valleseco y 8 litros en Teror, mientras que en el resto de la isla las lluvias fueron prácticamente inexistentes. Para este sábado, la previsión apunta a una nueva jornada pasada por agua, especialmente en el noroeste y las medianías, con lluvias acompañadas de rachas fuertes de viento del nordeste. Las temperaturas volverán a descender, con mínimas de hasta 9 grados en los municipios de cumbre y máximas que no superarán los 20 grados en ningún punto de Gran Canaria.

Mañana el sol seguirá sin abrirse paso en la isla y la jornada volverá a estar marcada por la lluvia. Ningún municipio se librará de los chubascos, aunque serán especialmente persistentes y continuos en Teror, Valleseco y Tejeda. Las temperaturas continuarán en descenso. En Tejeda, los termómetros podrían bajar hasta los ocho grados durante la madrugada mientras que en municipios del sur como Mogán y San Bartolomé de Tirajana las máximas se situarán en torno a los 20 grados al mediodía.

El viento también experimentará cambios. Tras soplar del nordeste en la jornada anterior, mañana las rachas más intensas se concentrarán principalmente en el norte de la isla, una situación que intensificará más la sensación de frío.