La Aemet avisa de un domingo lluvioso y nublado en Gran Canaria

El tiempo estará marcado este domingo por la nubosidad y las lluvias débiles en Gran Canaria, especialmente en el norte de la isla. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán en general ocasionales, aunque podrán ser algo más destacables en medianías y zonas altas expuestas, sobre todo durante la madrugada, a primeras horas del día y de nuevo por la tarde-noche.

En el resto de la isla se alternarán los intervalos nubosos con claros, sin descartar algún chubasco aislado en zonas del interior a lo largo de la tarde. Las temperaturas apenas variarán, aunque se esperan ligeros descensos en la vertiente sur. El viento soplará moderado del nordeste y girará a componente norte a partir del mediodía, con mayor intensidad en las vertientes este y oeste, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas.

En el conjunto del archipiélago, la jornada vendrá acompañada de intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, con pocos cambios en las temperaturas. En el mar, habrá viento del norte y nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste, que dejará olas de entre tres y cuatro metros en el norte.

El tiempo, isla por isla

Gran Canaria

El norte de la isla amanecerá con cielos nubosos y lluvias débiles y ocasionales, que podrán ser más frecuentes en medianías y zonas altas, sobre todo a primeras horas y al final del día. En el resto, habrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de alguna precipitación aislada en el interior durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros descensos en el sur. El viento será moderado del nordeste, girando a norte a partir del mediodía.

Las Palmas de Gran Canaria: 18ºC y 22ºC.

Habrá intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y dispersas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas seguirán sin cambios y el viento soplará moderado del norte.

Arrecife: entre 14ºC y 21ºC.

La jornada se presentará con cielos parcialmente nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, especialmente a últimas horas. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será moderado del norte.

Puerto del Rosario: entre 14ºC y 21ºC.

En el norte predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles que podrían ser algo más persistentes en medianías y zonas altas durante la primera mitad del día y a últimas horas. En el resto de la isla, los intervalos nubosos dejarán paso a claros, con escasa probabilidad de lluvia en el interior. La cota de nieve se situará en torno a los 2.200 metros. Las temperaturas apenas variarán y el viento será moderado del norte.

Santa Cruz de Tenerife: entre 17ºC y 23ºC.

Intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías. Las temperaturas no registrarán cambios y el viento soplará moderado del norte.

San Sebastián de La Gomera: entre 18ºC y 23ºC.

En el norte y este, los cielos estarán nubosos con lluvias débiles y dispersas, especialmente en medianías y zonas altas durante la primera mitad del día. En el resto, intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco aislado en el interior por la tarde. Viento moderado del norte.

Santa Cruz de La Palma: entre 16ºC y 21ºC.

Cielos con intervalos nubosos, más cubiertos en las vertientes norte y nordeste, donde se esperan lluvias débiles y dispersas, sobre todo en medianías. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento será moderado del nordeste.

Valverde: entre 12ºC y 15ºC.