La romería de Los Labradores se encomienda a la virgen para la lotería

"¿Quien no le pide a la virgen pa que dé algo, pa que ayude un poco?", pregunta riendo Santiago Santana mientras pone todo a punto en su carreta El Carpeta en la romería de Los Labradores, de Santa Lucía de Tirajana; la última de todo el año en Gran Canaria. Ha comprado números para el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra este 22 de diciembre y, al igual que otros romeros llegados de distintas partes de la Isla, se encomienda a Santa Lucía, que preside el recorrido con una imagen en un cartel tirado por una yunta, porque la escultura está siendo reformada.

El sol gobernaba la jornada en el cielo a pesar de las nubes que se asomaban, después de que la borrasca Emilia obligara a retrasar hasta la víspera de Los Labradores la procesión del día grande del municipio, algo inédito en las fiestas de la localidad. "Esperamos pasarlo bien, que no nos llueva, que el año pasado llovió", indica María Santana, vecina de San Fernando quen reconoce que repite este año por segunda vez en la romería porque, a pesar del agua, disfrutó mucho su primera experiencia. "Me parece que es una romería super bonita, muy de pueblo. Aquí se ve que a la gente le gusta", señala.

María Santana, Laura Izquierdo y Aída Pérez en la romería de Los Labradores. / José Carlos Guerra

Todo estaba a punto para la salida de la decena de carretas cargadas de comida y mejunje que integran el recorrido a la espera del final de la eucaristía y de que la virgen tomara la posición que le correspondía. En el caso de Santiago Santana, ha llevado una semana la preparación de su carreta El Carpeta, que recibe su nombre de "un dichete" de sí mismo. "En el pueblo siempre ponen dichete, soy de Tunte y me dicen El Carpeta, pues El Carpeta le pusimos", explica.

Para ilustrarlo, expone y exhibe toda la clase de comida y bebida de la que han hecho acopio y darán buena cuenta durante el camino: desde carne cochino a papas arrugadas, pollo, tortilla de carnavales, empanadillas, carne en salsa, garbanzada y, también "el roncito Arehucas", es decir, "todo preparado para echarlo", añade. De esta romería destaca que "es la última de año" y, por eso, concentra una gran afluencia, porque mucha gente no se la quiere perder.

Recién llegados y verbeneros

Engalanados con todo tipo de trajes canarios, los romeros y romeras van tomando posiciones mientras la afluencia no para de crecer. Un policía local asegura que se han llegado a reunir entre 15.000 y 17.000 almas en el recorrido. También hay quien ha pasado la noche en la zona, bien en alguna de las viviendas o de los numerosos vehículos estacionados, que van con más calma después de toda una noche de verbena, prolongada hasta las 5 de la madrugada. "Pues mira, levantándome ahora", señalaba una paisana a un conocido que llegaba a la fiesta en torno a las 11.00 horas; "no acabé tan mal, acabé en unas concidiones favorables", resaltaba otro en el interior de una carreta.

Afluencia de personas a la romería de Los Labradores. / José Carlos Guerra

Vecina del pueblo de Tunte, Caridad Vega prepara su carreta, la número 3, en la que lleva "de todo": la peya de gofio, aceitunas, mantecados de Santa Lucía, tortilla de papas; bocadillos; sandwiches; finger de pollo; croquetas; empanadillas... "Lo hemos hecho entre un grupo de amigas y luego invitamos a la gente" para colaborar con las fiestas de Santa Lucía, a la que destaca por ser también la última del año, la más "fresquita".

Veteranía

Entre las carretas que aguardaban la salida también se encontraba la de Miguel Vega, una de las más veteranas del recorrido. La suya recibe el nombre de dos zonas: “El tractor es de un compañero de La Rociana y la carreta es de La Sorrueda”, detalla. La decoración se mantiene de un año para otro, con palmeras y naranjas que identifican el conjunto y cada edición requiere alrededor de una semana de trabajo previo. “La tenemos aparcada abajo y, una semana antes, la sacamos y la empezamos a preparar”, señala.

Miguel Vega en su carroza en la romería de Los Labradores. / José Carlos Guerra

La elaboración de la comida lleva al menos dos días y no falta lo imprescindible: papas, pata asada y otros platos para compartir durante el camino. Miguel calcula que lleva “por lo menos 40 años” participando con carreta en la romería. Soldador de profesión, recuerda que empezó con un pequeño tractor de mano al que enganchó una carroza. “Estuve dos años así y después la fui haciendo más grande, porque había más gente que quería venir y era para que fuera todo el mundo”, relata.

Hoy, con 70 años, sigue viviendo la romería rodeado de su familia, sus hijos y vecinos del pueblo. “Aquí me encuentro bien”, resume. Tampoco falta la ilusión por el sorteo de Navidad: “No soy muy aficionado, pero en Navidad sí. Este año compré cuatro números, uno aquí y otro en Madrid”, dice entre risas, antes de admitir que "claro" que también le pedirá un poco de suerte a la virgen.

Dos personas en la romería de Los Labradores, de Santa Lucía de Tirajana. / José Carlos Guerra

Más de una década lleva también Rafael Pérez dedicado a faenar cada último domingo antes de Navidad a los menesteres de Los Labradores. Su carreta se llama La Revoltosa y le ha costado "muchos días de preparación" y, al menos, dos jornadas para cargarla "como mínimo". Vecino de Santa Lucía, defiende su fiesta como una tradición de pueblo muy familiar, en la que se mantiene más la esencia. "Y viene mucha gente", advierte.

Preparación

En otra de las carretas, Adán Santana detalla la minuciosa preparación que requiere cada edición. “Una semana, buscando siempre la mejora para que salga todo bien”, explica, describiendo el surtido de alimentos que lleva: desde papas, huevos, un combinado con salchichas, aceitunas, a un poco de pechuga y cerdo, y algo de queque o pan, “al gusto de la gente”.

Un hombre con cerveza y rábano en mano. / José Carlos Guerra

Adán asegura que esta romería es “una de las mejores que hay, empieza temprano y termina temprano”, y celebra que el buen tiempo acompañe este año. Como otros romeros, no olvida encomendarse a la suerte en la Navidad. “Juego a la lotería y bastante, a ver si Dios me ayuda”, confiesa entre risas, mientras ajusta los últimos detalles de su carreta y espera el inicio del recorrido.

Una de las parrandas en la romería Los Labradores. / José Carlos Guerra

El ambiente musical de la romería también estuvo asegurado con parrandas como Los Salineros, que acompañaba una de las carretas mientras animaba a los romeros y visitantes. Emilio, uno de sus integrantes, comenta que Los Labradores "es una de las mejores romerías de Gran Canaria", porque a pesar de que otras han cambiado con el tiempo, con la juventud rechazando las canciones típicas de Canarias, "aquí seguimos".