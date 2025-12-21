Telde premia a sus mejores naranjas tras aplazar la feria por la borrasca

Las naranjas cultivadas por David Rodríguez González obtuvieron ayer el primer premio de la Cata de la Naranja de Telde 2025, celebrada en el marco de la 15ª Feria de la Naranja, en Los Llanos de San Gregorio. El certamen volvió a situar al sector primario en el centro de la actividad municipal y a reivindicar la calidad de una producción agrícola que mantiene su arraigo en distintos pagos del municipio, a pesar de las dificultades que afronta el campo en los últimos años.

El fallo del jurado se dio a conocer en una jornada que pudo desarrollarse con normalidad pese a la amenaza inicial de lluvia. El cielo dio finalmente una tregua y permitió el discurrir de una feria marcada por el respaldo ciudadano y el protagonismo de los agricultores locales, en una cita ya plenamente consolidada dentro del calendario festivo y agroalimentario de Telde.

El segundo premio de la cata fue para la producción presentada por Jorge Cadena Guzmán, mientras que el tercer galardón recayó en Agustín Cabrera de León, completando así el podio de las mejores naranjas del municipio en esta edición.

Las muestras fueron evaluadas previamente por técnicos especialistas del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, que valoraron aspectos como el sabor, la textura, el aroma, el equilibrio entre acidez y dulzor, así como la calidad y apariencia externa del fruto.

De forma paralela a la cata, la feria sirvió también para reconocer el trabajo de las fincas participantes, un apartado diferenciado de los premios al fruto. En esta edición fueron destacadas la finca Don Tomás, la finca Hoya Niebla y la finca Señorío de Cabrera, por su trayectoria, su contribución al mantenimiento del cultivo de la naranja en el municipio y su compromiso con el sector primario teldense.

En el acto institucional de entrega de reconocimientos participaron el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; la vicealcaldesa y concejala de Sector Primario, María González Calderín; y el diputado regional del Partido Popular, Carlos Ester, quienes felicitaron a los agricultores premiados y pusieron en valor el esfuerzo diario que realizan para conservar una producción emblemática del municipio y transmitirla a las nuevas generaciones.

La Feria de la Naranja 2025, que tuvo que ser aplazada en su momento por el paso de la borrasca Emilia, que tuvo lugar el fin de semana del 13 al 14 de diciembre, se desarrolló entre las 9.00 y las 15.00 horas en la Plaza de San Gregorio, con la participación de diez fincas locales, productores de kilómetro cero, artesanos y propuestas gastronómicas vinculadas a la naranja de Telde.

Durante toda la mañana se celebran catas, degustaciones populares, talleres infantiles, pasacalles y actuaciones musicales, además de acciones de dinamización de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, con comercios y establecimientos de restauración abiertos al público.