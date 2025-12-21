Un turrón gigante en Moya y día grande en Santa Lucía

Un turrón de chocolate de 200 metros de largo sacó el lado más solidario de la Villa de Moya en una jornada impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con Tirma, el cocinero Aridane Rivero, el pastelero Yeray Reyes y el CIFP Felo Monzón Grau Bassas. Instalado en las calles Magistral Marrero y Miguel Hernández, el turrón convirtió el casco del municipio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, que participaron en una iniciativa marcada por la convivencia y el compromiso social.

Para su elaboración se emplearon 240 kilos de chocolate, 70 kilos de praliné de avellana y 80 kilos de relleno de ambrosías Tirma, además de dos metros de turrón sin gluten y sin frutos secos, con la implicación de unas sesenta personas y la colaboración de varias pastelerías locales.

Procesión de Santa Lucía

El buen tiempo acompañó ayer la celebración del día grande de las fiestas de Santa Lucía y permitió la celebración de la misa en la plaza de la iglesia, debido a que el recinto esclesiástico está cerrado por reformas. La borrasca Emilia el fin de semana pasado provocó la suspensión de los actos el 13 de diciembre. La huella del temporal se veía en el paisaje más verde después del agua que corrió por toda la isla.

Procesión en Santa Lucía de Tirajana. | LP/DLP

La misa, acompañada por la coral Flor de Oroval de Sardina del Sur, dio paso a una procesión más breve y menos concurrida de lo habitual, sin desfile de ganado ni la tradicional ceremonia del agua y la leche. El recorrido concluyó ante la iglesia, con cantos a la patrona y voladores. La procesión se adelantó de forma excepcional a la víspera de Los Labradores, ya que hoy Santa Lucía acogerá una de las romerías más populares de Gran Canaria, la última del año, con carretas, parrandas y gastronomía tradicional.

Navidad

En Gáldar, la magia y la ilusión de la Navidad llenaron ayer el Centro Cultural Guaires de Gáldar con el Concierto Especial Navideño, una de las citas más entrañables del programa festivo organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas en el que los artistas canarios Alba Pérez, Argel Campo y Anaé ofrecieron un recorrido por clásicos y temas actuales de estas fechas, desde Santa Claus llegó a la ciudad, Blanca Navidad o All I want for Christmas.

Y San Bartolomé de Tirajana inauguró ayer la segunda edición de las Navidades del Mundo en el Parque Urbano del Sur, un evento de 13 días dedicado a la infancia, la juventud y las familias, organizado por la Concejalía de Cultura. La jornada inaugural incluyó un pasacalles con moteros grancanarios, talleres de manualidades y pintacaras, y el espectáculo interactivo del trío Pica-Pica, que combinó canciones, juegos y humor para divertir al público familiar.