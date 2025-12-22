La Aemet avisa de lluvias persistentes y rachas fuertes de viento en Gran Canaria este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Gran Canaria una jornada marcada por la nubosidad en el norte de la isla, con probables lluvias débiles y persistentes, que podrían ser localmente moderadas en medianías, especialmente durante la primera mitad del día. Este escenario se enmarca en una situación general similar para el resto del Archipiélago, sobre todo en las islas más orientales y en el norte de las más montañosas.

En líneas generales, las temperaturas apenas experimentarán cambios y el viento del nordeste soplará con carácter moderado, aunque con intervalos de fuerte en zonas expuestas de las islas de mayor relieve y de forma ocasional en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. En las cumbres de Gran Canaria no se descartan rachas muy fuertes por la tarde, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas.

En cuanto al estado de la mar, la Aemet anuncia viento del norte de fuerza 4 o 5, con marejada predominante. En las costas del sur y sureste de las islas el viento será más flojo y variable, con mar rizada o marejadilla. Además, se espera mar de fondo del noroeste, con olas de entre 3 y 4 metros.

Previsión isla por isla

Gran Canaria

El norte permanecerá nuboso, con probables precipitaciones débiles y persistentes, localmente moderadas en medianías, sobre todo durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste y en cumbres, donde podrían registrarse rachas muy fuertes por la tarde. En las costas del suroeste habrá brisas.

Las Palmas de Gran Canaria: mínimas de 18 ºC y máximas de 20 ºC.

Lanzarote

Cielos nubosos durante la madrugada y la primera mitad del día, con baja probabilidad de lluvias débiles. A partir de la tarde tenderá a poco nuboso. Las temperaturas registrarán pocos cambios y el viento soplará moderado del nordeste, con rachas ocasionalmente fuertes en el oeste durante la segunda mitad del día.

Arrecife: 14 ºC de mínima y 21 ºC de máxima.

Fuerteventura

Predominio de intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán estables. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las costas del este y oeste durante la segunda mitad de la jornada.

Puerto del Rosario: mínimas de 15 ºC y máximas de 21 ºC.

Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles y persistentes, localmente moderadas en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos en la vertiente oeste desde primeras horas del día, donde no se descartan precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios significativos y probables heladas débiles en cotas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, y brisas en las costas del oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 17 ºC de mínima y 21 ºC de máxima.

Nuboso en el norte, con probables precipitaciones débiles y persistentes. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos este y noroeste. Brisas en las costas del suroeste.

San Sebastián de La Gomera: entre 18 y 21 ºC.

Cielos nubosos en el norte y este, con probables lluvias débiles y persistentes, que podrían ser localmente moderadas en medianías del nordeste. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas estables y viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste. Brisas en las costas del oeste.

Santa Cruz de La Palma: mínimas de 16 ºC y máximas de 19 ºC.

Predominio de intervalos nubosos que tenderán a nuboso durante las horas centrales, acompañados de probables precipitaciones débiles y persistentes. Temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y oeste. Brisas en las costas del suroeste.

Valverde: mínima de 11 ºC y máxima de 15 ºC.