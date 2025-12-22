La Aemet avisa de nubes en el norte y alguna lluvia débil este martes en Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Gran Canaria una jornada marcada por la nubosidad en la vertiente norte, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo durante la primera mitad del día en las medianías. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas sin grandes cambios o con algún ligero ascenso de las máximas.

El viento soplará moderado del nordeste, girando a norte a partir de la tarde, cuando podrían registrarse intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de la isla.

Este patrón meteorológico se repetirá, con matices, en el conjunto del archipiélago, donde también dominarán los cielos nubosos en las zonas norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de lluvias débiles, temperaturas estables y viento moderado.

En cuanto al estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de hasta cuatro metros, que irá disminuyendo al final del día.

Previsión isla por isla

Gran Canaria

Cielos nubosos en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente durante la primera mitad del día en medianías. En el resto de la isla, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero ascenso de las máximas. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 17ºC / 21ºC

Intervalos nubosos en general, con apertura de claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el interior, rolando a norte por la tarde.

Arrecife: 15ºC / 21ºC

Intervalos nubosos, con tendencia a cielos más despejados a partir de la tarde. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en Jandía, que girará a norte por la tarde.

Puerto del Rosario: 15ºC / 21ºC

Poco nuboso con intervalos ocasionales, salvo en el nordeste y suroeste, donde no se descarta alguna lluvia débil. Temperaturas con pocos cambios y probabilidad de heladas débiles en cumbres centrales. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con intervalos de fuerte en el extremo oeste y la vertiente sureste.

Santa Cruz de Tenerife: 16ºC / 21ºC

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles de madrugada. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con intervalos de fuerte en los extremos este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 17ºC / 22ºC

Intervalos nubosos en general, con cielos más cubiertos en el norte y este durante la mañana y baja probabilidad de precipitaciones débiles hasta mediodía. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las máximas. Viento moderado del nordeste, rolando a norte al final del día.

Santa Cruz de La Palma: 14ºC / 20ºC

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso en el norte durante la primera mitad del día, con baja probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Valverde: 13ºC / 16ºC