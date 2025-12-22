La Aldea de San Nicolás premia el talento que da voz al Pleito: narrar e ilustrar la memoria colectiva

La sala de cuarterías del Teatro Cuyás, en Las Palmas de Gran Canaria, acogió este miércoles, 17 de diciembre, el acto de entrega del I Premio ‘Centenario del Pleito de La Aldea’ de Narrativa e Ilustración. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, busca recuperar uno de los episodios más significativos de su historia a través de la creación literaria y el arte gráfico.

Presidido por el alcalde Pedro Suárez, también presidente del jurado, el acto contó con la participación del concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández Rodríguez; el vocal del jurado, Plácido Checa; y Raquel Acereda, en representación de Cam-PDS Editores / CanariaseBook, entidad responsable de la publicación de las obras premiadas.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de este galardón como herramienta para fortalecer la identidad aldeana y acercar su historia a las nuevas generaciones. “Este premio nace con la vocación de mantener viva la memoria colectiva del Pleito, un episodio que define nuestra esencia como pueblo y que merece ser reinterpretado desde la sensibilidad contemporánea”, afirmó Suárez, agradeciendo el alto nivel de participación.

Acto de entrega del I Premio 'Centenario del Pleito de La Aldea' de Narrativa e Ilustración / LP/DLP

Por su parte, el concejal de Cultura subrayó la capacidad de la literatura y la ilustración para conectar pasado y presente. Con este premio, hemos conseguido mirar el Pleito de La Aldea desde perspectivas diversas, actuales y profundamente humanas, señaló Hernández, poniendo en valor la calidad tanto de los textos como del trabajo gráfico que los acompaña.

Tras las intervenciones institucionales, se procedió a la lectura del acta del jurado y a la entrega de diplomas y ejemplares de las obras. Todas las publicaciones han sido ilustradas por Pablo Martín Vega, ganador de la modalidad de ilustración, quien aportó una coherencia estética a través de un lenguaje visual único y evocador.

Premios La Aldea / LP/DLP

En la categoría de novela corta, el primer premio fue para Perros y monedas, de Pablo Ramos Infante, una narración que conjuga humor, crítica social y referencias mitológicas en torno al Pleito. En la modalidad de relato breve, el galardón principal recayó en El fotógrafo, de Pino Navarro Almeida, una historia ambientada en 1980 que enlaza la memoria familiar con los ecos del conflicto histórico.

El jurado también otorgó tres accésits. El primero fue para A poder que yo pueda, de Teresa Hernández Montesdeoca, centrado en la figura de Seña Menora y la represión vivida por el pueblo. El segundo accésit lo obtuvo Cicatrices, de Lola Quintana Sánchez, que traza un paralelismo entre el pasado aldeano y las migraciones actuales. El tercer accésit fue para Guacimara, una casa en el barranco y un secreto desvelado, de Fátima Luján Falcón, que entrelaza memorias familiares y documentos del siglo XVII.

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente esta primera edición del certamen, que refuerza el compromiso institucional con la cultura, la historia local y la promoción de la creatividad vinculada al arraigo aldeano.