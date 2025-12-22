El Cabildo de Gran Canaria aprueba el convenio de la dependencia con el Gobierno autónomo por 615 millones y lo tacha de "insuficiente"

El consejo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este lunes el nuevo Convenio de Cooperación entre la Comunidad Autónoma y la institución insular para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia entre los años 2025-2028, con una dotación de 615.280.614 de euros. Sin embargo, la consejera insular de Política Social, Isabel Mena, considera insuficiente esta inversión con la que se ha de atender a 8.000 mayores y personas con discapacidad de la isla de Gran Canaria durante los próximos cuatro años, porque se deja fuera del Convenio las nuevas plazas que se van a poner en marcha el próximo año con la apertura de nuevos centros como el CADI de Tamaraceite o el Centro El Drago.

“La inversión de este convenio contempla una actualización de los precios de los servicios, actualización que ya había acometido el Cabildo de Gran Canaria en todos aquellos servicios que había sacado a concurso público”, aseguró Isabel Mena, “pero no contempla toda la realidad sociosanitaria de la isla de Gran Canaria y, por tanto, la apertura de todos aquellos centros que se están terminando de construir en Gran Canaria como el CADI de Tamaraceite o el Centro Drago. Esto, sin duda alguna, tendrá que ser solventado en el año 2026 por parte del Gobierno de Canarias y así se lo reclamaremos, porque, si no fuera así, estaríamos hablando de que hemos hecho una inversión millonaria en construir nuevos centros que no podrían abrir sus puertas con este Convenio”.

Isabel Mena en una visita a un centro de mayores

La consejera de Política Social explicó que el nuevo Convenio también dejará fuera la creación de 200 nuevas plazas de centro de día para mayores y discapacidad, que sí contempla el Cabildo, o la ampliación del servicio de ayuda a domicilio.

Según comentó Isabel Mena, el Convenio 2025-2028 tan solo se contempla la apertura de algunos de los centros que ya tiene construidos el Cabildo de Gran Canaria, como por ejemplo el Centro Sociosanitario Tarazona, en Guía, el Centro Sociosanitario de Tamaraceite, o el Centro Sociosanitario del nuevo Taliarte.

Este Convenio, que llega con un año de retraso por parte del Gobierno de Canarias, retraso que ha sido denunciado varias veces a lo largo del año por la propia Isabel Mena y hasta por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha sido remitido a Política Social el pasado 11 de diciembre, por lo que ha sido la propia institución insular la que ha tenido que adelantar con sus recursos 84 millones de euros para mantener el sistema de atención a la dependencia o se corría el riesgo de dejar de prestar atención a los 8.000 dependientes que atiende el Cabildo.

El Convenio ahora aprobado reparte los 615 millones en cuatro anualidades de la siguiente forma: 127 millones de euros para 2025; 159 millones para 2026; 162 millones para 2027; y 165 millones para 2028.