El Cabildo de Gran Canaria entrega juguetes a Casa de Galicia para la campaña solidaria ‘+Q Reyes’
La iniciativa alcanza a casi 3.900 niños y niñas de la isla y combina donaciones del personal del Gobierno insular con apoyo económico y voluntariado
LP/DLP
Ni un niño ni una niña sin regalo en la noche más mágica del año. En este objetivo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, hizo entrega esta mañana de los juguetes y juegos educativos donados por trabajadores y trabajadoras del Gobierno insular para la campaña solidaria ‘+Q Reyes’ de Casa de Galicia.
El presidente del Cabildo recordó que el Gobierno colabora cada año con una aportación económica que no solo permite la adquisición de juguetes, sino también el mantenimiento del equipo de unos 90 voluntarios que hacen posible la iniciativa. “Hemos vuelto a contemplar la enorme tarea que se realiza para que ningún niño o niña se quede sin un regalo”, destacó Morales.
Por su parte, Albino Aneiros, presidente de Casa de Galicia de Las Palmas de Gran Canaria, señaló que en la edición de 2024 se entregaron juguetes a 3.887 niños y niñas de 2.482 familias, gracias a la coordinación con los servicios sociales municipales, Cáritas y otras ONG, incluida CEAR. Como en cada edición, se entrega tres regalos por niño, uno de ellos siempre educativo, y todos los juguetes deben ser no bélicos y no sexistas. “Esa solidaridad del pueblo de Gran Canaria hace que la magia del cinco de enero llegue a todos los hogares”, subrayó Aneiros durante el acto, celebrado en el Patio del Cabildo.
Calendario y puntos de entrega
La campaña solidaria continuará hasta el 30 de diciembre y mantiene su carácter humanitario tras más de siete décadas de actividad. Los juguetes nuevos pueden entregarse en las cinco concejalías de Distrito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en la sede de Casa de Galicia (calle Salvador Cuyás, 8). También se aceptan aportaciones económicas mediante la cuenta ES15 1491 0001 2130 0013 2138.
Este año se solicita con especial urgencia la donación de juguetes para niños y niñas de 0 a 5 años, debido al aumento del 20% en la demanda registrada por los Servicios Sociales. Se recomienda donar juguetes nuevos y sin envolver, preferiblemente educativos, peluches, libros infantiles, sonajeros u otros productos para la primera infancia.
Las familias interesadas pueden recoger los juguetes solidarios hasta el 30 de diciembre, en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, en la sede de Casa de Galicia.
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
- Dos vecinos de Vecindario convierten las fachadas de sus casas en un parque de atracciones navideño
- Las lluvias de los últimos días en Gran Canaria se valoran en más de un millón de euros
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Las lluvias regresan a Gran Canaria y provocan colas en la GC-1
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y cielos nublados hoy en Gran Canaria
- Las lluvias dejan a Gran Canaria bonita: 'Con esto escapamos el año