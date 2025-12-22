¡Cae un quinto premio en Canarias! Este es el número agraciado y la administración afortunada

La Lotería de Navidad ha dejado un gran premio en Las Palmas de Gran Canaria, donde el número 60649 premiado ha dado una gran alegría en administraciones, bares y puntos de venta habituales. El Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre ha dejado grandes imágenes en esta localidad, donde vecinos y visitantes han celebrado que la suerte haya vuelto a pasar por esta parte de Canarias.

Desde primeras horas de la mañana, miles de canarios están pendientes de la televisión, la radio, y, por supuesto, de LaProvincia.es para saber si su décimo ha resultado premiado. Aquí mismo, puedes hacerlo ahora:

La administración de Loterías del Corte Inglés de Siete Palmas, situada en la avenida Pintor Felo Monzón, vivió una gran alegría minutos antes de que saliera el Gordo. A las 09:40 horas, este punto de venta repartió un cuarto premio, convirtiéndose en el primer gran premio del sorteo de este año que cae en Canarias.

Este cuarto premio está dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros por décimo, una cantidad que, además, queda exenta de impuestos, por lo que los agraciados recibirán el importe íntegro del premio.

¿Cuándo y cómo se pueden cobrar los premios en 2025?

Los premios de la Lotería de Navidad 2025 que han tocado en Las Palmas de Gran Canaria se pueden cobrar desde esta misma tarde del 22 de diciembre, a partir de las 18:00 horas y hasta tres meses después contando desde mañana. Para cobrar un premio es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado en cualquiera de las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado.

DIRECTO | Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 / RTVE

Los premios inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo se pueden cobrar exclusivamente en cualquiera de los puntos de venta de la red comercial de Loterías, repartidos por todo el territorio. Cuando superes esta cantidad, tendrás que ir a los bancos con los que Loterías tenga acuerdos: BBVA y Caixabank.

En el caso de los décimos adquiridos a través del canal online oficial de Loterías, el importe del premio se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta comunicada por el jugador en su perfil de juego. Los premios menores podrán abonarse directamente en la cuenta de juego siempre que no se superen los límites establecidos.

Una vez más, la Lotería de Navidad vuelve a dejar huella en la capital de Gran Canaria, confirmando que la suerte también tiene acento canario.