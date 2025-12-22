El Cuponazo de la ONCE reparte 80.000 euros entre Gran Canaria y Lanzarote

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 80.000 euros en 2 cupones de 40.000 euros cada uno, en Santa María de Guía (Gran Canaria) y en Playa Honda (San Bartolomé de Lanzarote).

Mª de las Nieves Molina, agente vendedora de la ONCE desde noviembre de 2016, ha sido el responsable de repartir 40.000 euros en un cupón vendido por TPV en su puesto de venta en la calle Lomo Guillén, 16 de Santa María de Guía (Gran Canaria).

Nemesio Santana, agente vendedor de la ONCE desde octubre de 1987, también repartió otros 40.000 euros en un cupón vendido por TPV, en el Centro Comercial Deiland, en Playa Honda (San Bartolomé de Lanzarote)

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.