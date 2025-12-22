Detenido en Sevilla con 47 relojes de alta gama falsificados que iba a vender en Canarias
El criminal fue interceptado en el aeropuerto con la mercancía ilícita oculta en la maleta, que habría adquirido un valor de 800.000 euros
La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el aeropuerto de Sevilla que llevaba en su equipaje 47 relojes de alta gama falsificados, que pretendía vender en las Islas Canarias, y que habrían alcanzado en el mercado negro un valor superior a los 800.000 euros.
En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que el operativo se inició gracias al intercambio de información entre la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (Udaiff) de este cuerpo del aeropuerto de Málaga y la unidad homóloga en Sevilla.
Tras realizar un exhaustivo análisis de riesgo sobre los pasajeros, la investigación se centró en un viajero con destino a Gran Canaria, cuyos movimientos sugerían una posible vinculación con actividades relacionadas con el tráfico de mercancías falsificadas.
Bulto sospechoso
Durante las labores de verificación fiscal y tras el análisis documental del equipaje, los efectivos de la Guardia Civil localizaron un bulto facturado que contenía la totalidad de la mercancía, y en su interior se hallaron 47 relojes, todos ellos réplicas de diferentes modelos de alta gama.
El material se encontraba distribuido en bolsas individuales, preparado presuntamente para su posterior distribución y venta en el mercado ilícito.
Puesto a disposición judicial
La valoración estimada de los artículos, tomando como referencia el precio de mercado de los productos originales, asciende aproximadamente a 822.000 euros.
Las diligencias instruidas, junto con la mercancía intervenida y la persona investigada, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Guardia de Sevilla.
