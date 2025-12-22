Dicen que no se estila…Don Luis González Alonso

No se estila, ya sé que no se estila/que te pongas para cenar/jazmines en el ojal/desde luego parece un juego/pero no hay nada mejor/que ser un señor de aquellos/que vieron mis abuelos […].

La letra de esta canción interpretada, siempre magistralmente por María Dolores Pradera, asalta una y otra vez mi mente cuando ésta trae a sí la imagen de don Luis González Alonso.

Nuestro biografiado había nacido junto a la iglesia de San Gregorio Taumaturgo de Los Llanos de Telde, separada de sus robustos contrafuertes por solo un par de metros y poco más. Inicialmente esa estrecha vía fue de uso público, pero con el tiempo y alguna que otra gestión administrativa, se cerró a este, levantando entre el frontis del templo neoclásico y la casa, casi colindante, una verja de hierro que impediría, desde mitad de los sesenta, acceder al lugar hasta ahora descrito. Allí tenia la casa la familia González-Alonso que estaba formada por Luisito y sus padres, aunque por grave enfermedad mental de su progenitora, siembre contaron con la ayuda de una tata o vieja criada.

Algunos amigos del niño recordaban con cierto pánico otras rejas, esta vez dispuestas en una de las ventanas que daban a la más que angosta rúa. Tras ella una mujer decrépita extremadamente flaca, con ojos que por momentos se salían de sus orbitas y pelo arrebatado, se hacía a los duros barrotes, y desde allí como una posesa repetía sin cesar a su hijo que se acercara. Mira Luisito, mi niño, soy mamá… acércate, ven para que mamá te pueda acariciar. Luisito haciendo caso omiso a la orden estricta de su padre de no acercarse allí, iba sumiso con la cabeza gacha hasta la celda carcelera de su madre y ésta, tan pronto lo tenía a mano, ¡Zassss! le daba un fuerte manotazo, a veces clavando sus uñas, cual zarpas en el blanquecino cutis del niño.

Tras esta acción se podían oír las risas delirantes de una mujer que jamás supo en qué realidad vivía. No obstante su hijo la amó profundamente y hacía todo lo posible por entretenerla, jugando siembre con sus amiguitos, frente a aquella robusta e inexpugnable reja, tras la que su madre pasaría el resto de sus días.

Era Luis niño de complexión algo débil, tan alto como delgado. Sus huesos afloraban por doquier, especialmente en su mirlada cabeza y manos. Era tan blanco que él mismo comentaba: ¡Mira pollo, tengo sangre azul! Para rematar con ¡Quién lo diría procediendo de una familia de firmes y contundentes creencias republicanas! Pero, no menos cierto era que las venas se les trasparentaban bajo su fina piel. Señalemos aquí que por parte de madre era sobrino carnal del gran don Maximino Alonso, comerciante y corresponsal del Banco Bilbao, en nuestra ciudad. Sus primos hijos de éste, militaron en varios partidos políticos durante la II República, los hubo desde republicanos radicales a republicanos federales y alguno más a la izquierda.

Siempre iba perfectamente trajeado, componiendo su vestimenta: un traje gris o en su defecto uno marrón (canelo), también poseía un tercero de impoluto negro, este último solo para acudir como procurador a los tribunales. El uso del terno, compuesto por chaleco, chaqueta y pantalón, acompañado de camisa blanca y corbata, no estaba completo sin un pañuelo en el bolsillo superior izquierdo de su chaqueta y la leontina que cruzaba de parte a parte su abdomen, soportando en uno de sus extremos el consabido reloj de bolsillo, artilugio éste que usaba a manera de tic nervioso, extrayéndolo para mirar una y otra vez la hora y volviéndolo a guardar. Sus zapatos no tenían edad, un par marrones y otros negros, excesivamente betunados y siempre relucientes. Nuestro personaje cubría su testa de muy poco pelo con un sombrero de fieltro gris, que indistintamente utilizaba para acompañar a cualquiera de sus trajes.

Guardaba el bueno de don Luis, en uno de sus bolsillos interiores, varias hojas de la prensa local perfectamente dobladas en forma de rectángulo, que le servían para no dañar sus endebles rodillas cuando se posaban en los reclinatorios de los bancos de la Parroquial de San Gregorio Taumaturgo, cuestión esta que hacia con frecuencia ya que entre sus buenas costumbres estaba asistir diariamente y a primera hora a misa.

Extremadamente correcto en sus formas, solía decir con frecuencia: ¡Ay, el urbanismo! ¿Dónde ha quedado, que por mucho que lo busco no lo encuentro entre mis conciudadanos?

Hombre extremadamente locuaz y vehemente era el perejil en las salsas tertulianas, pues su gran inteligencia y la autoridad nata basada en su saber estar, le ganaban el respeto de todos sus contertulios. Cuando alguien le sorprendía con una grata noticia, fuera de la índole que fuera, él exclamaba: ¡Alza carajo, mira qué bien!

Como buen hijo de la burguesía llanense fue a las escuelas de don Nicolás Espino y de don Cesáreo Suárez, para algo más tarde ingresar en el Colegio Claretiano del Corazón de María en régimen de internado. Unos años más tarde,ya con veinte algo, obtuvo el tirulo de Procurador de los Tribunales, otorgado gracias a sus magnificas calificaciones por la Universidad de Sevilla.

Ejerció su carrera, asistiendo a una numerosa clientela de la comarca teldense (municipios de Valsequillo-Telde) y también de las cercanas poblaciones de El Ingenio y Agüimes, cuando no de las mas lejanas Santa Lucia y San Bartolomé de Tirajana. De él se cuenta una anécdota que ha hecho reír a generaciones y generaciones de teldenses. Un día, tras salir de un juicio que había perdido le espetó a su cliente: ¡Querido, ha perdido usted el juicio, pero ha ganado un amigo! Deslizando después a baja voz: son diez durillos de nada. Cuando estaba muy nervioso apretaba en demasía sus mandíbulas, creando un ritmo frenético que se hacía visible a los ojos de sus interlocutores.

Su forma de hablar pertenecía a otro tiempo, con expresiones nada común entre sus contemporáneos. Valga este ejemplo: unos amigos y yo, a las siete de la mañana, esperábamos la guagua escolar que nos llevara al Instituto de Agüimes. Se nos acerca con andar sereno y casi pausado, don Luis y, tras preguntarnos: ¿qué hacen aquí a esta hora tan intempestiva? Y recibir contestación por nuestra parte, nos dijo: Tengo que hablar con vuestros progenitores. ¿Quién ha visto que señoritas y caballeros de a Ilustre y Noble Ciudad de Telde vayan a cultivar sus mentes en aquellas tierras tristes y sencillas del Sur de la Gran Canaria? ¡Vive Dios! Y siguió su caminar con la cabeza altiva.

Ya bastante mayor y debido al cuidado extremo de su esposa, doña Carmen Falcón Galindo, su salud mental se debilitó a pasos agigantados, cuestión ésta que fue aprovechada por algunos para hacerle pasar el peor trago de su vida. Hacía unos meses que se había aprobado una Ley de Asociaciones políticas con la que el Régimen franquista quería dar sensación de aperturismo. Convencieron a don Luis que se presentara a la alcaldía de Telde y le diseñaron toda una campaña electoral sin ningún momento contar con las aprobaciones debidas del gobierno civil. Mi buen hombre, cual Quijote, pero trocando a Rocinante por un flamante coche americano descapotable. Puesto en pie sobre la parte trasera del vehículo lo pasearon por varios barrios de la ciudad y su periferia, parando de vez en cuando para que diera su mitin, que él eufórico concluía con el grito de ¡Voy a por la vara!

Unos y otros lo dejaron hacer entre chanzas y burlas hasta que el benemérito cuerpo de la guardia civil actuó con contundencia y se llevo a la casa-cuartel al pobre de don Luis, que solo decía: ¡A mí no me vengan con leyes humanas, pues yo cumplo con todas las divinas!

Después de este altercado, don Luis nunca más volvió a ser el mismo. Taciturno vagaba por las calles cercanas a su domicilio particular, ya se abstenía de saludar a diestra y siniestra. Sólo un leve murmullo a modo de saludo salía de entre sus labios, al mismo tiempo que se llevaba la mano al sombrero para elevarlo ligeramente. Unos meses más tarde se recluyó en sus habitaciones, apagándose poco a poco hasta que la implacable parca se lo llevó.