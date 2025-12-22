Gáldar celebra la Navidad con un multitudinario y solidario encuentro de villancicos tradicionales

La tradición musical canaria y el espíritu solidario de la Navidad se dieron la mano en el Templo Santuario de Santiago de Gáldar, escenario del Encuentro de Villancicos Ciudad de Gáldar, una cita ya consolidada dentro del calendario festivo del municipio. El acto, presentado por Carlos Díaz, se enmarca en el programa navideño impulsado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Julio Mateo Castillo.

El evento convirtió el interior del templo en un espacio de emociones compartidas, donde vecinos y visitantes disfrutaron de un amplio repertorio de villancicos tradicionales, interpretados con el sello personal de cada agrupación participante.

Ocho agrupaciones y un mismo espíritu navideño

Sobre el escenario se reunieron ocho formaciones musicales de reconocido arraigo en el municipio y en el panorama folclórico insular: Harimaguadas, Surco y Arado, Santa Cecilia, Guanche Agáldar, Aires del Norte Agáldar, Facaracas, Parranda de Fagajesto y la Escuela de Folklore Parranda La Última y Nos Vamos. Cada una aportó su particular forma de entender la música popular, logrando un ambiente cálido y participativo que fue creciendo a lo largo de la velada.

El público respondió con entusiasmo a la interpretación de villancicos tan conocidos como “Burrito Manuel”, “Lo divino” o “Pampanitos verdes”, así como a clásicos imprescindibles del repertorio navideño como “Los peces en el río”, “La marimorena”, “Hacia Belén va una burra” o “Madre, en la puerta hay un niño”, que despertaron aplausos y sonrisas entre los asistentes.

El folclore canario, protagonista de la velada

El folclore de las Islas Canarias tuvo un papel destacado durante el encuentro, con interpretaciones que pusieron en valor la riqueza musical del Archipiélago. Piezas como “Alborada palmera”, “Ha nacido en Maspalomas”, “Tajaraste” o el emotivo “Pastor galdense” sirvieron como homenaje a la identidad cultural y a las tradiciones más arraigadas de la tierra.

El broche final llegó con todas las agrupaciones reunidas sobre el escenario para interpretar “Alegría, alegría”, un cierre coral que simbolizó el espíritu de unidad y celebración que marcó toda la jornada.

Música y solidaridad para celebrar la Navidad

Más allá del valor cultural y festivo, el Encuentro de Villancicos Ciudad de Gáldar mantuvo un marcado carácter solidario. Todos los asistentes fueron invitados a colaborar mediante la donación de alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos básicos, que serán destinados a familias en situación de vulnerabilidad del municipio.

Esta vertiente social convirtió el encuentro en una cita doblemente especial, en la que la música se transformó en una herramienta para ayudar a quienes más lo necesitan, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con una Navidad inclusiva y comprometida.

El programa completo de actos navideños, con fechas y horarios detallados, puede consultarse en la web oficial galdar.es/navidad y en el perfil de Instagram @culturagaldar, donde se recogen todas las actividades culturales previstas para estas fiestas.