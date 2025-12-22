Gran Canaria estrena conexión directa con Burdeos operada por Transavia Francia

Gran Canaria refuerza su conectividad internacional con la inauguración de una nueva ruta aérea directa a Burdeos, operada por Transavia Francia, la aerolínea low-cost del grupo Air France-KLM. El vuelo inaugural tuvo lugar el pasado 20 de diciembre.

La nueva conexión, que contará con una frecuencia semanal todos los sábados, ofrece una oportunidad tanto para el turismo como para los viajes de negocios entre ambos destinos. Los billetes ya están a la venta desde 39 euros por trayecto, convirtiéndose en una opción accesible y competitiva para los viajeros. Los vuelos estarán disponibles hasta finales de marzo de 2026.

Con esta incorporación, Transavia refuerza su presencia en Gran Canaria, sumando un quinto destino desde la isla. Actualmente, la aerolínea opera vuelos desde Gran Canaria a Ámsterdam, Eindhoven y Róterdam/La Haya (Transavia Holanda) y París y Burdeos (Transavia Francia).

“Esta nueva ruta responde a la creciente demanda de conectividad entre Francia y Canarias y contribuirá de forma positiva al desarrollo turístico y económico de ambos destinos”, destaca Julien Mallard, director general adjunto comercial de Transavia Francia.

Presencia en el mercado

Por su parte, Carlos Álamo, Consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, subraya: “Gran Canaria ha ganado presencia en el mercado francés y la apuesta de Transavia con la ruta a Burdeos es decisiva. Recuperamos una conexión histórica que nos acerca a un segmento clave del turista francés y ofrece nuevas oportunidades de viaje a los residentes grancanarios”.

Transavia, la aerolínea low-cost del grupo Air France-KLM, opera cerca de 350 rutas desde Francia, Países Bajos y Bélgica hacia destinos en Europa y la cuenca mediterránea. En 2023, Transavia Francia transportó 13 millones de pasajeros y es la primera aerolínea low-cost que opera desde París. Con más de 3.000 empleados, la compañía ha sido reconocida por la calidad de su servicio, obteniendo calificaciones destacadas en Skytrax y premios como Servicio de Atención al Cliente del Año 2025 y el Travel Trust Award de Skyscanner.