Denuncia contra una edificación cercana a la Sima de Jinámar y en espacio natural

La plataforma ecologista Salvar Chira-Soria ha interpuesto una denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) contra una edificación en las proximidades de la Sima de Jinámar, dentro del Espacio Natural Protegido con la categoría de Paisaje Protegido de Tafira, y ha solicitado «la adopción inmediata de medidas de paralización cautelar de las obras en curso para evitar la consolidación del daño ambiental».

En la denuncia, acompañada de fotos de las obras e imágenes de satélites anteriores, el vicepresidente del colectivo, Honorio Galindo, manifiesta que desde fechas recientes sorprende en la zona de cercana de la Sima de Jinámar «una edificación, ampliación de vivienda de extraordinario impacto por el volumen de lo ampliado y edificado».

Esta situación, según se relata en la denuncia, se produce en el paraje conocido de Hoya de la Niebla, un suelo declarado protegido por un decreto del año 2000. Así, detalla que «en una foto de satélite de abril de 2021 existía algún tipo de industria presuntamente ligada al cerdo y de poco volumen», mientras que en una fotografía aérea actualizada de las infraestructuras es «evidente» la gran modificación del territorio, con desprecio a los valores naturales que motivaron su declaración como Espacio Natural Protegido.

«Hemos de tener en cuenta que las construcciones en suelo rústico y especialmente en Espacio Natural Protegido están sujeta a dictámenes de protección superior a los suelo urbanos o urbanizables», señala el escrito, que subraya que «la realización de estas obras no solo contraviene la normativa administrativa, sino que podría ser constitutiva de un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad agravada».

El firmante de la denuncia a la ACPMN señala que las edificaciones en espacios protegidos han de contar con autorización administrativa con fuerte carga de condiciones ambientales que determinarán la baja o nula incidencia en el territorio. A su juicio, estas condiciones han sido desoídas por la iniciativa particular, lo que ha incidido gravemente en el paisaje, en el suelo por el gran volumen construido, en los accesos y espacios transformados por este asentamiento.

«Esta situación presuntamente se puede considerar fuera de ordenación urbanística, lo que nos motiva a presentar denuncia para que esta Agencia Canaria de Protección del Medio Natural investigue la misma y de llegarse a la conclusión de la existencia de ilícitos penales o administrativos, proceda a la apertura de expediente por infracción grave al territorio, a los recursos naturales», añade la denuncia, que solicite que se identifique a los propietarios de esta presunta ilegalidad y se les comunique la apertura de expediente administrativo o en su caso penal.