Mogán acoge hasta el 8 de enero una exposición itinerante de jóvenes talentos de Gran Canaria

La sala de exposiciones del casco histórico de Mogán, frente al Ayuntamiento, alberga hasta el próximo 8 de enero una exposición itinerante que reúne las obras de jóvenes artistas de Gran Canaria, ganadores del concurso anual de talentos impulsado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.

La inauguración de la muestra contó con la presencia de la consejera de Educación y Juventud del Cabildo, Olaia Morán; la concejala de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Mogán, Emily Quintana; así como la concejala de Patrimonio, Consuelo Díaz, y el concejal de Hacienda, Ernesto Hernández.

La exposición incluye trabajos de distintas disciplinas artísticas, como escultura, pintura, fotografía y cómic, y forma parte de una iniciativa destinada a descubrir, apoyar y promocionar el talento joven de la isla. Al ser itinerante, la muestra recorre distintos municipios de Gran Canaria, ofreciendo a los artistas la posibilidad de exhibir su obra y enriquecer su trayectoria profesional.

“Es importante que los y las jóvenes tengan espacios para darse a conocer, exponer su obra y sumar a su currículo”, señaló Morán, destacando que la iniciativa también facilita su proyección en concursos de ámbito regional y nacional.

Horario de la exposición

Por su parte, la concejala Quintana recordó que la exposición puede visitarse de lunes a viernes, salvo festivos, en horario de 8:00 a 13:30 horas. “La entrada es gratuita”, señaló, invitando a la ciudadanía a descubrir el talento joven de la isla.

Entre los participantes destacó Alejandro Rodríguez Nanaá, segundo premio en la disciplina de escultura, quien explicó el proceso y significado de su obra Hebe Juventas 2024, una escultura en barro y goma que representa a la diosa romana de la juventud emergiendo de la ambrosía, símbolo de la eterna juventud. Rodríguez Nanaá subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo artístico y profesional de los jóvenes creadores, señalando que esta es la segunda vez que resulta premiado en el certamen.