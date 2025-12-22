La Navidad estará pasada por agua tras tres años bajo el calor y la calima

Las lluvias se convertirán en un acompañante más tanto de la cena de Nochebuena como del almuerzo de Navidad. Las precipitaciones, que desde el pasado viernes 12 de diciembre riegan de forma continuada distintos municipios de la isla, se mantendrán al menos hasta el próximo domingo 28 de diciembre según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De confirmarse este escenario, la isla acumulará 16 días consecutivos de lluvias, un episodio poco habitual en el Archipiélago y que no se ha repetido en los últimos tres años, marcados por unas fiestas navideñas rebozadas en calima y altas temperaturas. Ayer, las precipitaciones volvieron a ser las protagonistas en varios municipios durante toda la jornada.

Contrastes meteorológicos por zonas de la isla

Aunque en la capital grancanaria el sol brilló de manera intermitente durante la mañana, la situación fue muy distinta en otras zonas de la isla. En las medianías, las lluvias volvieron a regar campos y calles, con acumulados superiores a 27 litros por metro cuadrado en Valleseco y otros 20 litros en Teror hasta las 19:00 horas de la tarde de ayer. Este panorama contrasta con el sur de Gran Canaria, donde municipios como San Bartolomé de Tirajana y Mogán no registraron ni una sola gota. Como punto intermedio, en la zona del aeropuerto de la isla —una área de transición entre el buen tiempo y la conocida panza de burro— también se contabilizaron precipitaciones, aunque de menor intensidad, ya que no superaron los tres litros por metro cuadrado.

La predicción para hoy se mantiene en términos similares. A lo largo de la jornada, las lluvias volverán a ser las protagonistas en prácticamente los 21 municipios de la isla, con mayor intensidad en la vertiente norte que en el sur, especialmente durante la primera mitad del día. El viento soplará moderado del nordeste, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el oeste y sureste. Las temperaturas máximas no superarán los 20 grados en ningún municipio, mientras que las mínimas rondarán los 11 grados en las zonas más altas de la isla.

Previsión para Nochebuena y Navidad

Mañana la lluvia volverá a estar presente y de forma más abundante en los municipios de medianías y en el norte de la isla. En el sur también se registrarán precipitaciones, aunque de menor intensidad. En Lanzarote y Fuerteventura, la lluvia también será la protagonista de la víspera de Navidad, sobre todo durante la primera mitad del día. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque los termómetros subirán un grado respecto a hoy, con máximas de 21 grados en el sur de Gran Canaria y mínimas de 12 grados en Tejeda. Esta situación contrasta los dos años anteriores, cuando por estas fechas las máximas alcanzaban los 25 grados acompañadas de calima y la lluvia, por el contrario, era inexistente.

El día de Navidad también estará pasado por agua, con lluvias intensas durante la mañana y más intermitentes por la tarde en toda la isla. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con un ligero descenso respecto al día anterior: las máximas rondarán los 19 grados en el sur de Gran Canaria y las mínimas los 11 grados en Tejeda, donde además se esperan rachas de viento muy fuertes. Según los datos de la Aemet esta situación se prolongará al menos hasta el próximo domingo 28 de diciembre.