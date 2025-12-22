El viejo instituto Saulo Torón de Gáldar tendrá locales comerciales y 141 aparcamientos

El Ayuntamiento de Gáldar saca a licitación por algo más de 3,1 millones de euros la construcción de dos plantas bajo rasante para 141 plazas de aparcamiento con puntos de recarga para vehículos eléctricos y, en la superficie, una plaza ajardinada con una escultura, junto a cuatro locales comerciales, quiosco, una cancha polideportiva y zona de juegos infantiles. Todo ello, en el patio del que fue hasta el curso pasado el instituto de enseñanza secundaria (IES) Saulo Torón en el casco, cuando se mudó al nuevo edificio, y que ahora se ha habilitado de forma provisional como estacionamientos de coches en superficie. Esta es la primera fase de una actuación más ambiciosa, ya que en otra posterior actuación se levantarán las nuevas oficinas municipales en el resto de las instalaciones.

La obra se llevará cabo en la parte norte del antiguo instituto, reconvertido ahora en un aparcamiento público al aire libre y con acceso desde la calle Infanta Benchara.

Demoliciones

El proyecto a desarrollar durante año y medio arrancará con la demolición de las edificaciones existentes, unas que son ampliaciones del colegio y las de la medianera norte del antiguo patio de juegos (actual aparcamiento público). Una vez liberado el suelo, el nuevo aparcamiento público se ejecutará en dos plantas bajo rasante, donde la inferior coincide con la cota del actual aparcamiento descubierto.

En la planta alta se desarrolla el mismo esquema de anillo, situando por la parte este la rampa de bajada a la planta baja y por su parte norte la subida desde la planta inferior. En la esquina noroeste de este nivel se ha situado la salida general del aparcamiento a la calle Infanta Benchara. Y junto a la primera escalera se instalará un ascensor adaptado exclusivo del aparcamiento y la zona de oficina con las máquinas de cobro.

Contará con un total de 141 plazas (69 en planta baja y 72 en la alta), de las cuales cinco serán para personas con movilidad reducida (PMR) y 15 plazas de motos distribuidas en ambas plantas. A esto se suman ocho puntos de recarga para vehículos eléctricos y la preinstalación de una red para futuras estaciones de carga que se extienda hasta un total de 28 espacios.

Quiosco

El Ayuntamiento aprovechará la cubierta de acceso desde Infanta Benchara y Drago para conectar en un futuro también con la planta alta de las futuras oficinas municipales, que se desarrollarán en el viejo edificio del Saulo Torón.

En la superficie se construirá una plaza ajardinada, con una zona de juegos infantiles, un quiosco (asociado a unos baños adaptados) y en el centro una zona comercial con cuatro locales. El jardín de la plaza se desarrolla en parterres que llevarán especies autóctonas organizadas en torno a un espacio circular central en el que «se propone situar una escultura de algún artista de Gáldar».

En la zona este de los locales comerciales irá una cancha polideportiva descubierta con gradas y vestuarios. Por la parte norte de las gradas se han proyectado unos parterres longitudinales con plantas de mayor altura y detrás están los accesos al espacio libre desde la calle Drago.

La inversión asciende a 3.100.004,56 euros, de los cuales 2,5 millones son del Cabildo y el resto municipal, tal y como señaló el alcalde, Teodoro Sosa, en el pleno ordinario de ayer. Entre las posibles mejoras del concurso se incluye la dotación de canastas de baloncesto para la cancha deportiva, por importe de 116.660,76 euros. El plazo de ejecución inicial es de 18 meses, por lo que no estará inaugurado hasta finales de 2027.