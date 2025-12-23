La Aemet prevé un martes con nubes y lluvias débiles en Gran Canaria

La jornada de este martes estará condicionada en Gran Canaria por la presencia de nubes en la vertiente norte, donde la Agencia Estatal de Meteorología no descarta alguna precipitación débil y esporádica, especialmente en zonas de medianías durante la mañana. El resto de la isla quedará al margen de este escenario, con cielos más despejados y sin cambios destacados en las temperaturas.

El viento soplará desde el nordeste, aunque a lo largo de la tarde tenderá a orientarse al norte, con posibilidad de rachas intensas en puntos del sureste y noroeste. Esta situación se repetirá, con ligeras variaciones, en el conjunto de Canarias.

En términos generales, el archipiélago vivirá un día sin grandes sobresaltos meteorológicos, con predominio de la nubosidad en las zonas norte de las islas de mayor relieve y escasa probabilidad de lluvias. El estado de la mar vendrá marcado por marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte, que irá perdiendo fuerza al final del día.

El pronóstico por islas

Gran Canaria

Las nubes se concentrarán en el norte, con opción de lluvias débiles y aisladas durante la primera mitad del día, sobre todo en medianías. En el resto del territorio insular, cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán estables o con ligero repunte de las máximas. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con rachas fuertes en zonas expuestas.

Las Palmas de Gran Canaria: 17ºC / 21ºC

Jornada con alternancia de nubes y claros, ganando terreno el sol a medida que avance la tarde. Temperaturas sin cambios apreciables. Viento del nordeste, con intervalos intensos en áreas del interior, rolando a norte al final del día.

Arrecife: 15ºC / 21ºC

Cielos variables, con tendencia a despejarse durante la tarde. Temperaturas similares a las registradas en días anteriores. Viento moderado del nordeste, más intenso en Jandía, con giro a norte.

Puerto del Rosario: 15ºC / 21ºC

Predominio de cielos poco nubosos, aunque no se descarta alguna lluvia débil en el nordeste y el suroeste. Temperaturas sin cambios y posibilidad de heladas débiles en las cumbres centrales. El viento del nordeste girará a norte por la tarde, con rachas fuertes en el oeste y sureste.

Santa Cruz de Tenerife: 16ºC / 21ºC

El norte amanecerá con nubosidad y opción de lluvia débil de madrugada. En el resto de la isla, cielos más abiertos. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes al final del día en zonas expuestas.

San Sebastián de La Gomera: 17ºC / 22ºC

Nubes presentes en buena parte de la isla, especialmente en el norte y este durante la mañana, con baja probabilidad de precipitaciones hasta el mediodía. Temperaturas sin cambios o con ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste, girando a norte al final de la jornada.

Santa Cruz de La Palma: 14ºC / 20ºC

La nubosidad irá en aumento en el norte durante la mañana, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste.

Valverde: 13ºC / 16ºC