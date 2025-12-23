Aprobada la modificación de la tasa de basuras en Agüimes, que se adapta al coste real del servicio

El Ayuntamiento de Agüimes celebró en el mes de diciembre el último Pleno ordinario del año, una sesión en la que se abordaron diversos asuntos de relevancia para la gestión municipal y el desarrollo del municipio. Entre los puntos tratados figuraron la adopción de acuerdos en materia energética, fiscal y de servicios públicos, y se fijó la cifra de población municipal para el ejercicio 2025 en 33.800 habitantes.

Uno de los acuerdos más destacados fue la adhesión del Ayuntamiento a la Comunidad Energética Villa de Agüimes, una iniciativa municipal de generación, almacenamiento y consumo de energías renovables. Gracias a esta propuesta, vecinos, empresas y entidades podrán producir su propia energía solar, compartir excedentes y reducir así el coste de la factura eléctrica hasta en un 60 por ciento, fomentando un consumo más eficiente y sostenible.

En materia fiscal, se aprobó de forma definitiva la modificación de la Ordenanza Fiscal TS.09, relativa a la tasa por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos. El acuerdo responde a la obligación legal de adaptar la tasa al coste real del servicio, garantizando su sostenibilidad económica. Se trata, por tanto, de una actualización de una ordenanza vigente desde 1990, no de la creación de una nueva tasa. En la misma sesión, se aprobó una moción para exigir que la recaudación del impuesto sobre el depósito e incineración de residuos, cuantificada en más de 33 millones de euros para 2026, revierta directamente en los ayuntamientos.

Carnaval de Agüimes

El Pleno aprobó también las bases reguladoras del concurso de carrozas del Carnaval de Agüimes, que se someterán a un periodo de exposición pública para la presentación de alegaciones. La sesión plenaria incluyó además la aprobación de mociones relacionadas con la señalización inclusiva de pasos de peatones para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Asimismo, se dio luz verde a un convenio con la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria para el uso compartido de listas de reserva de personal, fomentando la cooperación interadministrativa y la optimización de los recursos humanos.

Por último, tuvo lugar la aprobación de la adenda al acuerdo de financiación para la rehabilitación de las fachadas de la Urbanización La Paz, que establece los porcentajes que las distintas administraciones implicadas aportarán. En total, el programa está valorado en 6.347.510 euros, de las que el Ayuntamiento de Agüimes asume el 50% del coste, el Estado aporta el 28%, Cabildo de Gran Canaria un 15% y el Gobierno de Canarias un 5%, tal como recoge la memoria económica del proyecto.