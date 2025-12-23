Arucas tendrá su hotel emblemático en dos años para impulsar el turismo y el empleo

El Ayuntamiento de Arucas saca a licitación el proyecto de construcción de un hotel emblemático en el antiguo Casino por 3,7 millones de euros, y un plazo de ejecución de 21 meses. El proyecto contempla 20 habitaciones de hasta 30 metros cuadrados con baños privados, restaurante abierto a la calle, piscina con solárium y recupera el jardín.

El edificio centenario se encuentra en estado de abandono desde hace años, lo que obligó a apuntalarlo para evitar el derrumbe. El plan de actuación permite recuperar un edificio histórico, al mismo tiempo que dota al municipio de una nueva instalación hotelera, que servirá para incentivar la actividad turística y gastronómica. Y, a su vez, incentiva la mejora de la economía y el empleo en Arucas, tal y como ha manifestado el alcalde, Juan Jesús Facundo.

Fachada exterior del futuro hotel emblemático de Arucas. / LP / DLP

El Ayuntamiento recupera el patio central del edificio, que será cubierto por un gran lucernario en el ático. A su vez, la fachada se conserva por su interés histórico, restaurando los elementos decorativos, dinteles, cornisas y barandillas de los balcones de hierro forjado. Se mantiene también el zaguán de entrada al edificio como elemento identitario del lugar. Y contempla las obras necesarias para llevar a cabo rehabilitación de edificio, para trasformarlo en un hotel emblemático en el centro histórico de Arucas, mediante la redistribución de los espacios.

Turismo

La obra, tal y como publicó este periódico, está financiada en su mayor parte por la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, junto al dinero propio del Ayuntamiento de Arucas, y cuenta con un presupuesto de licitación de 3.698.350,48 euros, con un plazo para su finalización de casi dos años.

La piscina con el solárium en la planta alta del futuro hotel de la calle Francisco Gourié, junto al Parque de las Flores. / LP / DLP

En su distribución, el establecimiento turístico dispondrá de una planta sótano para servicios internos; una planta semisótano con restaurante, patio cubierto y tres salas de actos, reuniones y trabajo; una planta baja con siete habitaciones y cafetería; la planta primera reúne el resto de habitaciones y la planta alta tendrá una piscina, solárium y porche.

Viviendas burguesas

El proyecto del hotel emblemático pone en valor los arcos existentes en planta baja. Y aquí se localiza el restaurante del hotel, abierto también a clientes que no estén hospedados en el edificio. El patio se usa también como espacio para mesas del restaurante ya que se encuentra cubierto. Además, el proyecto recupera el jardín del fondo de la parcela para colocar mesas exteriores.

El inmueble forma parte del conjunto de viviendas ‘burguesas’ con más carácter de la ciudad. La antigua casa de Fermín Castellano Ramos fue destinada en 1906 a una oficina de correos en la planta baja, con dos viviendas en la planta piso. Se mantuvo el uso residencial y comercial hasta que se instaló el Casino de Arucas en 1963, mientras que en parte la planta baja se encontraba la farmacia Hernández Barba desde los años 30.

Tal era la fama que tenía la sala de fiestas, que se llegaron a vender un sábado por la tarde-noche hasta 300 entradas, con colas en la calle Gourié para entrar. Cerraría sus puertas entre 1988 y 1989. La farmacia se trasladó al edificio colindante, al empezar a habilitarse un hotel-escuela en el edificio al ser comprada el Ayuntamiento de Arucas el 15 de mayo de 1997. Pero las obras se detuvieron hasta ahora.