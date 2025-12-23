Aviso importante: cierre parcial de la GC-2 por obras de seguridad en Agaete
El Cabildo de Gran Canaria ejecutará trabajos de protección en taludes entre el 27 y el 30 de diciembre, con desvíos por la GC-293
La tranquilidad de la costa noroeste tendrá durante unos días un cambio en su ritmo habitual. El área de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Carreteras, ha anunciado el cierre temporal de un tramo de la carretera GC-2, entre el barranco del Juncal y Agaete, debido a labores de colocación de protecciones en el talud.
Cierre de seguridad en horario limitado
Los cortes de tráfico están programados entre los días 27 y 30 de diciembre, en horario de 10:00 a 12:00 horas, afectando a uno de los tramos clave para la conexión entre Agaete y el norte de la isla. El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios mediante actuaciones de mejora y protección en zonas de riesgo de desprendimiento.
Durante las horas de cierre, los vehículos deberán desviarse por la carretera GC-293, una vía secundaria que atraviesa entornos rurales y que absorberá temporalmente el flujo de tráfico.
