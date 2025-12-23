Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso importante: cierre parcial de la GC-2 por obras de seguridad en Agaete

El Cabildo de Gran Canaria ejecutará trabajos de protección en taludes entre el 27 y el 30 de diciembre, con desvíos por la GC-293

Cierre de la GC-2

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La tranquilidad de la costa noroeste tendrá durante unos días un cambio en su ritmo habitual. El área de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Carreteras, ha anunciado el cierre temporal de un tramo de la carretera GC-2, entre el barranco del Juncal y Agaete, debido a labores de colocación de protecciones en el talud.

Cierre de seguridad en horario limitado

Los cortes de tráfico están programados entre los días 27 y 30 de diciembre, en horario de 10:00 a 12:00 horas, afectando a uno de los tramos clave para la conexión entre Agaete y el norte de la isla. El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios mediante actuaciones de mejora y protección en zonas de riesgo de desprendimiento.

Durante las horas de cierre, los vehículos deberán desviarse por la carretera GC-293, una vía secundaria que atraviesa entornos rurales y que absorberá temporalmente el flujo de tráfico.

