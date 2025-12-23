El Ayuntamiento de Santa Brígida pone en marcha su primer voluntariado animal

Patricia y Abraham sienten un gran amor por los animales. Tanto es así, que se han convertido en los primeros voluntarios en ofrecerse para pasear y brindar cariño a los perros y gatos que se encuentran en el Centro de Protección Animal de Santa Brígida (C/ Lanzarote, s/n).

El Ayuntamiento ha dado luz verde a la incorporación de voluntariado en el centro, gestionado desde marzo de 2024 por Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), y el alcalde de la Villa, José Armengol, recibió en el Consistorio a sus primeros voluntarios, junto a parte del equipo de la empresa pública.

A la cita también acudieron dos protagonistas de cuatro patas: Saturnino, un precioso y confiado mestizo de cinco años, rescatado mientras deambulaba solo y muerto de frío por el Barranco de La Angostura; y Laya, una perrita de seis años, dulce y juguetona, que fue entregada por su familia. Ambos esperan una nueva oportunidad, y, mientras llega, disfrutarán enormemente de estos paseos que mejorarán su bienestar.

El alcalde, José Armengol, la concejal de Bienestar Animal, María Sánchez-Fernaud, los voluntarios, y parte del equipo del Centro de Protección Animal. / Ayuntamiento de Santa Brígida

Esta iniciativa nace del convenio de colaboración entre Gesplan y la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, que permitirá a personas voluntarias participar en tareas de paseo y cuidado de perros y gatos, además de acciones de sensibilización y promoción del voluntariado social.

La concejal de Bienestar Animal, María Sánchez-Fernaud, destacó: “Gracias a esta autorización, Gesplan proporcionará a las personas que se ofrezcan todos los medios necesarios como formación, orientación, materiales y seguros, para que puedan desarrollar sus tareas con total seguridad y eficacia».

Por su parte, el alcalde subrayó: “El Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía la oportunidad de implicarse activamente en el cuidado de los animales del centro, algo que vecinos y vecinas de Santa Brígida llevaban tiempo demandando».

¿Quieres ser voluntario/a?

Pide cita escribiendo al correo: alberguesantabrigida@gesplan.es, o bien llama al 650 32 73 97.