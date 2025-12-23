El barrio de Jinámar en miniatura: así es el belén artesanal que han hecho trece vecinos esta Navidad

La iglesia de la Inmaculada Concepción de Jinámar se ha transformado esta Navidad en algo más que un templo, ya que hasta el segundo fin de semana de enero su interior acogerá un belén artesanal que revive algunos de los lugares más emblemáticos del barrio, una iniciativa que nace de la ilusión y el empeño de trece vecinos decididos a recuperar una tradición que forma parte de la memoria colectiva del barrio.

Calles, rincones y escenas reconocibles de Jinámar conviven estos días con las figuras clásicas del belén, en una propuesta que mezcla devoción y memoria vecinal. El proyecto no solo invita a contemplar el nacimiento, sino también a retroceder en el tiempo para descubrir espacios hoy desaparecidos, como la mítica casa de los pastores, primera vivienda situada a la derecha de la antigua entrada al Cascajo, o la casa del ermitaño, que aún perdura y donde antiguamente dormían quienes custodiaban la iglesia.

La iniciativa comenzó a gestarse en febrero de este mismo año, muchos meses antes de la Navidad, y fue creciendo poco a poco gracias al compromiso del grupo. «Empezamos viniendo dos o tres días a la semana y al final, nos gustó tanto hacerlo, que terminamos viniendo todos los días menos los sábados», explica Mari Carmen Hernández, una de las vecinas que ha participado en la elaboración del belén.

Antigua iglesia de Jinámar y el cortador de caña de azúcar. / Andrés Cruz

A pesar de que ninguno de los integrantes del grupo es experto en manualidades, gran parte del belén —exceptuando las figuras— ha sido hecha completamente a mano, desde el paisaje hasta las casas. «Por ejemplo, hemos realizado las el volcán con la espuma», destaca. Para aprender, los vecinos buscaban tutoriales en YouTube y seguían paso a paso las instrucciones. «Cuando a alguna de nosotras no se le ocurría cómo hacer algo, a otra siempre le venía una idea», afirma Hernández.

Recreaciones

El belén también incluye una cuidadosa recreación de la montaña negra, emblemática por su valor geológico; la noria, símbolo de la ingeniería hidráulica tradicional; el molino y el pozo de don Gabriel; el molino y pozo de don Juan Naranjo; el almacén del quinto; el Bar Rivero o la casa de caminero. Sin embargo, aún quedan varios edificios por recrear. «Esperamos terminar lo que nos falta en los próximos años», afirmó la vecina.

Portal de Belén de Jinámar / Andrés Cruz

Además, algunas de las figuras del belén guardan historias curiosas detrás de su llegada. El grupo viajó hasta Sevilla para conseguir algunas de ellas y traerlas directamente a Jinámar. «En la isla ya habíamos comprado los reyes, los camellos y algunas más, pero en ese viaje compramos 16 figuras más», destaca Hernández.

El belén se ha realizado sin financiación externa, costeado íntegramente por el grupo vecinal. «Vecinos de la zona y casas cercanas a la iglesia han colaborado de forma desinteresada con nosotros y gracias a esas donaciones hemos podido comprar varias de las figuras»·, agradeció Hernández. Además, tanto ella como el resto de los compañeros han colaborado con la elaboración del proyecto también están «muy agradecidos» con la parroquia y el cura. «Nos han abierto las puertas desde el primer momento para montar el belén», concluye.