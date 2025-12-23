El Cabildo activará en marzo la rehabilitación del albergue juvenil de Tamadaba con una inversión de 2,5 millones

El Cabildo de Gran Canaria iniciará en marzo de 2026 las obras de rehabilitación del albergue juvenil de Tamadaba, unas instalaciones ubicadas en el municipio de Agaete que llevan varios años cerradas y en estado de abandono. El proyecto podrá ponerse en marcha tras la aprobación, este viernes en el Pleno insular, de una inversión plurianual de 2.548.704 euros destinada a la reforma integral del complejo.

Los trabajos serán ejecutados por la empresa pública Tragsa, a través del Servicio de Arquitectura dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, que dirige el vicepresidente insular Augusto Hidalgo. La previsión del Cabildo es firmar el contrato a comienzos de 2026 para que las obras comiencen en marzo y concluyan durante el primer trimestre de 2027.

Hidalgo destacó el esfuerzo técnico realizado para desbloquear un expediente largamente estancado y subrayó que el objetivo es recuperar una infraestructura estratégica para la juventud y para el uso educativo y medioambiental de la cumbre de la isla.

Un nuevo albergue juvenil integrado en la red canaria

El proyecto permitirá transformar el antiguo Campamento de Juventud del Pinar de Tamadaba en un albergue juvenil con capacidad para 50 plazas, que pasará a formar parte de la Red de Albergues Juveniles de Canarias. La actuación se desarrolla en coordinación con las áreas de Educación y Juventud y de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, que serán las encargadas de su gestión futura.

La intervención prioriza el aprovechamiento de las edificaciones existentes, combinando rehabilitación, demolición selectiva y nueva construcción. En concreto, se reformarán los edificios de comedor-cocina, vivienda-almacén, aseos y otras dependencias auxiliares, mientras que se demolerán estructuras obsoletas como la antigua enfermería y algunos módulos de baños, que serán sustituidos por nuevas edificaciones más funcionales.

Nuevos espacios de alojamiento y servicios comunes

El futuro albergue contará con dos edificios de alojamiento. Uno de ellos dispondrá de 16 literas (32 plazas) y un dormitorio doble para monitores, mientras que el segundo albergará nueve literas adicionales (18 plazas) y otro dormitorio para personal. Ambos bloques estarán dispuestos de forma paralela, generando un patio central abierto para actividades al aire libre.

El edificio principal de comedor y cocina concentrará los servicios generales del albergue. Su reforma incluye una nueva imagen arquitectónica más integrada en el entorno natural y acorde con el carácter institucional del recinto. En su interior se distribuirán el vestíbulo de acceso, comedor, cocina, zonas de información, oficinas, espacios de estar, un salón de usos múltiples y un pequeño apartamento para el personal.

Carteles de prohibido el paso en los restos del albergue juvenil / LP/DLP

Asimismo, se construirá un nuevo edificio de duchas, mejor conectado con las zonas de alojamiento y con el espacio libre central del complejo. De forma complementaria, aunque fuera de la partida económica aprobada, el área de Medio Ambiente desarrollará un proyecto específico para reconvertir el estanque y la piscina existentes en un sistema de defensa contra incendios forestales, que incluirá un refugio de seguridad.

Con esta actuación, el Cabildo de Gran Canaria busca no solo recuperar una infraestructura emblemática de la cumbre, sino también dotarla de un uso sostenible, educativo y seguro, adaptado a las necesidades actuales de la juventud y del entorno natural de Tamadaba.